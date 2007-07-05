Беларусь выступает за укрепление отношений с Венесуэлой

Глава белорусского государства Александр Лукашенко поздравил президента Боливарианской Республики Венесуэла Уго Чавеса с Днем провозглашения Независимости.

Белорусский лидер считает, что активизация всех белорусско-венесуэльских отношений отвечает интересам двух государств.

В последние годы между Беларусью и Венесуэлой наметилась динамика в реализации проектов в торгово-экономической, научно-технической, военно-технической и других областях. Кроме того, наша страна взаимодействует с Венесуэлой в рамках ООН, Движения неприсоединения и других международных организаций.



Сегодня страны выстраивают отношения, начиная от взаимодействия в рамках ООН и Движения неприсоединения, и заканчивая контактами в торгово-экономической, научной и военно-технической областях.

Беларусь заинтересована в диверсификации поставок углеводородного сырья. В настоящее время разработкой месторождений <черного золота> в бассейне реки Ориноко занимается совместное белорусско-венесуэльское предприятие. Предполагаемый объем добычи - на уровне 10 миллионов тонн сырой нефти в год. В свою очередь Венесуэла проявила интерес к организации сборки у себя белорусской бытовой техники.