Беларусь принимает участие в 67-й сессии Генассамблеи ООН

Новости Беларуси. Законность, эффективная политика, экономика и окружающая среда. 1 октября эти и другие темы в центре внимания на 67-й сессии Генассамблеи ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей изложит позицию республики по ключевым политическим и экономическим проблемам. Особое внимание уделено роли ООН и перспективам международного сотрудничества.

Андрей Савиных, начальник управления информации – пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Белорусская сторона выступает за верховенство международного права в политической жизни. Мы полагаем, что значительный потенциал конструктивного взаимодействия заключается в использовании глобальных партнерств для борьбы с глобальными вызовами современности. Это, в свою очередь, будет способствовать укреплению многополярного мира. Важной задачей для всего международного сообщества является выполнение решений международной конференции по устойчивому развитию «Рио +20».