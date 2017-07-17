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Беларусь пригласит более 80 международных наблюдателей на учение «Запад-2017»

17 июля 2017 17:26
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Новости Беларуси. Эту информацию сообщили в Минобороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В их числе и представители ряда международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, НАТО.

Совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России является плановым и проводится по решению президентов двух стран. Что касается масштаба нынешнего учения, то это самое крупное мероприятие совместной подготовки вооруженных сил.

Практические действия военнослужащие будут отрабатывать в Беларуси на шести полигонах.

Беларусь пригласит более 80 международных наблюдателей на учение «Запад-2017»-1

# Фотофакт # Учения «Запад-2017»

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