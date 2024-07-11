Беларусь предложила провести парламентский саммит по безопасности в формате «БРИКС плюс» в Минске

Беларусь предложила провести парламентский саммит по безопасности в формате «БРИКС плюс». С такой инициативой на пленарном заседании Х Парламентского форума стран – участниц объединения в расширенном формате выступила председатель Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие проходит в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. Наталья Кочанова отметила, что Запад не оставляет грязных попыток любой ценой сохранить ускользающую гегемонию. Цветные революции, разжигание истерии и социальной агрессии в соцсетях и мессенджерах, нелегитимное санкционное давление, теракты – далеко не весь список инструментов, которые используют страны коллективного Запада. Регулярно они пытаются подорвать и электоральный суверенитет – на себе это испытала Беларусь и многие другие государства. А поскольку выборы в любой стране оказывают влияние на будущее мироустройства, жизненно важно вырабатывать общую стратегию по недопущению вмешательства извне в эти процессы, подчеркнула спикер.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

В нынешних реалиях странам, которые смотрят в одну сторону – в сторону мира и глобальной безопасности, жизненно важно вырабатывать общую стратегию по недопущению вмешательства извне во внутренние дела. Самое пристальное внимание – национальным избирательным кампаниям, которые зачастую становятся мишенью деструктивной политики. Сегодня итоги буквально любого голосования по своей значимости выходят за пределы сугубо внутригосударственной повестки и без преувеличения влияют на будущее мироустройства.

Поэтому парламентарии, народные представители как никто заинтересованы в институциональном закреплении электорального суверенитета как неотъемлемого и исключительного права государства самостоятельно и независимо организовывать и проводить электоральные кампании. Главная цель – обеспечение реализации полновластия народа и свободы его выбора при верховенстве национального законодательства о недопущении вмешательства в избирательный процесс.

Также председатель Совета Республики отметила, что пришло время подумать над учреждением особой международной инстанции по защите национальных избирательных процессов. Все эти вопросы, в том числе безопасность, устойчивое развитие, урегулирование текущих конфликтов, предлагается подробно обсудить в формате «БРИКС плюс» в Минске.