Беларусь и Венесуэла: векторы сотрудничества

Вопросы, связанные с предстоящим визитом делегации на высшем уровне в Венесуэлу, обсудили на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко.

В ближайшее время состоится первый официальный визит Президента Беларуси в Венесуэлу. Как подчеркнул белорусский лидер, уже достигнут серьезный уровень политического взаимодействия. Страны объединяют схожие взгляды на мироустройство, а также одинаковые позиции в ООН и Движении неприсоединения.

Сейчас главная задача - наполнить сотрудничество торговым, научным, военно-техническим и гуманитарным содержанием. Важность венесуэльского вектора заключается в первую очередь в том, что он позволит Беларуси укрепить свои позиции в латиноамериканском регионе.

Дипломатические отношения между странами установлены в феврале 1997 года. Белорусский экспорт в Венесуэлу на протяжении последних семи лет был представлен в основном калийными удобрениями. Из Венесуэлы в незначительных объемах импортировались табачное сырье, запасные части и оборудование для автомобилей и тракторов.

В последние годы сотрудничество между странами динамично развивается. За 9 месяцев двусторонний товарооборот с Венесуэлой вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 5 раз. Экспорт увеличился в 5,5 раз. В настоящее время реализуется несколько проектов торгово-экономического сотрудничества.

Венесуэла - одна из наиболее развитых стран Латинской Америки. Она лидер в регионе по запасам нефти и занимает 7 место в мире по ее добыче. Во время первого официального визита Президента в Венесуэле фактически начнется добыча белорусской нефти.

Кроме того, эта страна перспективный рынок для продвижения белорусских товаров. На днях в Каракасе откроется первая Национальная выставка. Это будет крупнейший торговый форум за всю историю проведения подобных выставок за рубежом.

