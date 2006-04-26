Беларусь и Украина: векторы сотрудничества

Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в нашей стране Валентин Наливайченко принял участие в открытии фотовыставки, посвященной 20-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС.Экспозиция разместилась в Белорусском государственном медицинском университете - и это не случайно. В учебном заведении сегодня уделяется большое внимание подготовке специалистов медицинской и социальной реабилитации. Ближайшие годы в нашей стране обозначены как период возрождения пострадавших от катастрофы районов. Украина и Беларусь продолжат сотрудничество в решении <чернобыльских> вопросов, заявил дипломат.

Посол Украины в Беларуси Валентин Наливайченко также считает реальным достижение объема двустороннего товарооборота стран уже в этом году в $2 млрд. <Динамика торгово-экономических отношений в первом квартале позволяет надеяться и на более серьезные показатели>, - убежден он.

Украинский посол считает перспективным развитие белорусско-украинского сотрудничества в сфере транспорта. В частности, морские грузоперевозки белорусских товаров через порты Украины.

Кроме того, активно развивается сотрудничество по организации поставок белорусских калийных удобрений и нефтепродуктов в Украину. Эти вопросы прорабатываются на правительственном уровне, в том числе решается проблема ликвидации посреднических структур.