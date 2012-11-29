Беларусь и Молдова будут сотрудничать в области промышленности и сельского хозяйства

Новости Беларуси. Беларусь и Молдова намерены выйти на товарооборот в полмиллиарда долларов. Основные позиции сотрудничества стороны определили 29 ноября в Минске. Договоренности закрепили контрактами. Белорусы помогут в обновлении городского транспорта Кишинева и модернизации железнодорожной инфраструктуры. В Молдове в ближайшее время создадут промышленную сборку троллейбусов. С конвейера будет сходить более 50 машин в год.

Расширят поставки продовольственных товаров, в частности белорусского сахара. Новые аспекты сотрудничества у аграриев. Собственное виноградное производство с полным циклом создадут в Беларуси. Первые плантации солнечной культуры уже высажены. За основу возьмут опыт молдавских селекционеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Есть намерение увеличить объемы сборки техники на основе белорусского трактора для виноградной отрасли Молдовы, причем с выходом на рынки третьих стран.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы хотели, чтобы Вы нас рассматривали, как площадки для работы на третьи страны. Мы готовы работать на третьи страны по тем товарам, которых нет у нас, но можем вместе их производить. А Вы вот наши троллейбусы и сельхозтехника, техника по работе в садах, виноградниках... Железнодорожники нашли точки соприкосновения.

Я вот затронул виноградники, мы хотим тоже на промышленное переходить, но без Вас нам трудно будет, потому что именно технологии, сорта, виды, техника высаживания, она в основном у Вас.

Валериу Лазэр, заместитель премьер-министра, министр экономики Республики Молдова:

МТЗ – любимый трактор в Республике Молдова. Но, возвращаясь к другому проекту, в регионе есть открытая ниша для тракторов специализированных, для садов и виноградников. И то, что сегодня было подписано соглашение со Сморгонским автоагрегатным заводом, как раз вписывается в эту логику. Мы хотим эту нишу заполнить. Речь идет не только о Молдавии, речь идет о Румынии, о Болгарии, о других странах региона, которые действительно нуждаются в этой технике. У нас уже есть заявки от кавказских стран, и поэтому это как раз хороший пример, у Вас есть то, чего у нас нету, у нас есть то, что есть хорошая возможность выхода на те рынки. Нужно выходить на партнерство, на кооперацию.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы сейчас ведем разговор о совместных производствах и использования площадок друг друга для работы на третьи страны. Это переработка мясной продукции в Молдове и поставка на третьи страны, это переработка продукции плодоводства, той, которой нет и крайне необходимо нам на наших регионах. Наши регионы подписали сегодня соглашение и я полагаю, что эти межрегиональные корпорационные связи позволят нам расширить доволи серьезные задачи.

Отметим, товарооборот между Беларусью и Молдовой растет. В этом году на 10%. Объем торговли за прошедшие девять месяцев превысил 250 миллионов долларов. Основные позиции белорусского экспорта — техника, строительные материалы, продовольственные товары. В основе импорта Молдовы - вино-материалы.