Арт-терапия для военнослужащих, активные действия на земле и в воздухе: что интересного происходит на белорусских полигонах?

Новости Беларуси. Учение «Запад-2017» сегодня уже буквально на пике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние дни условные военные действия разворачиваются на земле и в воздухе. В масштабном военном смотре принимают участие почти 13 тысяч военнослужащих. А 270 иностранных журналистов ежедневно отсылают свои репортажи в редакции.

Евгений Пустовой, СТВ:

Говорит артиллерия и показывает себя в работе авиация и танки. Так сегодня выглядит самый крупный полигон в стране – Борисовский.

Сегодня, можно сказать, на сцену театра военных действий вышли основные силы союзной группировки войск Беларуси и России. Силы и средства – от мотопехотных подразделений до авиации. Условный противник пошёл в наступление. Агрессора северные вводят в заблуждение. Наши войска отступают на заранее подготовленные позиции. А затем – контратака.

На языке военных это звучит проведение контратаки для восстановления утраченного положения по переднему краю. Если проще – мы отвоевали свою территорию. Но на чужую землю успешное наступление развивать не стали. Учение – оборонительное. Авиация, артиллерия и танки союзной группировки показать себя во всей красе могут лишь на Борисовском полигоне: именно эта локация самая крупная из восьми задействованных площадок в Беларуси.



Дмитрия Горбатенко, заместитель начальника Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Российской Федерации:

Большое вниманеие было уделено, прежде всего, организации взаимодействия на всех уровнях между подразделениями, воинскими частями и соединенями как в работе командиров низшего звена, так и в рабое командиров соединения. Очень эффективное взаимодействие, очень успешное и максимально сближенные действия и штабов, и подразделений обеспечивают тот самый успех, который вы сегодня наблюдали.



Основная задача содняшнего дня – выполнена. Взаимодействие между различными подразделениями и совместным командованием группировки Союзного государства – наалажено. Если проще – в этом командном пункте генералы принимали правильные решения, а на условном поле боя – солдаты и офицеры добились успеха. Как в единой связке будут действовать подразделения различных родов войск проверят – 20 сентября. Но уже сейчас можно представить всю картину последнего дня учений. Если даже отработка отдельных элементов и локальных задач – выглядит впечатляющее.

Дмитрий Боярович, СТВ:

А я нахожусь в пункте психологической помощи военнослужащим. Здесь картинка разительно отличается от того, что вы видели в двух предыдущих частях сюжета. Это помещение скорее напоминает реабилитационный психологический центр.

В арсенале психологов – цвето-, арома-, тонато-, и даже арт-терапия. Все это помогает побороть стресс. В теории, в боевых условиях он – частый гость бойцов. Наряду с солдатами, военные специалисты помогают и командирам.

Татьяна Лазар, начальник центра профессионального отбора военной академии Республики Беларусь:

Мы прикладываем все усилия на то, чтобы командир владел обстановкой. А это означает – максимально быстро привести своих бойцов в боеспособное состояние.

Здесь же (на полигоне под Минском, его местонахождение засекречено) отрабатывали и систему командования. Это – пункт управления региональной группировкой войск. По сути – сердце учения. СУ (то есть система управления) – дублируемая. В случае отключения и спутников, и GPS – не пропадет. А сам пункт, исходя из задач, меняет дислокацию. К примеру, в начале учения он находился в другом месте.

Павел Муравейко, заместитель начальника генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь – начальник главного оперативного управления:

Учение носит исключительно прикладной и практический характер. И хотя итоги подводить еще преждевременно, но уже один из главных результатов высветился. Это достигнутый уровень взаимодействие между воинскими частями белорусских и российских Вооруженных Сил. Белорусские и российские офицеры понимают друг друга с полуслова и вместе решают возложенные на них задачи.

Свои задачи выполнял и подвижный информационный центр. Машина принимает спутниковый, аналоговый и цифровой сигнал. Транслируя его на мониторе. Это помогает бойцам оставаться в курсе событий. Такая аппаратная может работать и на автономном питании. В течение ста часов.

Станислав Валяев, начальник информационного центра Военной академии республики Беларусь:

Подвижный информационный центр – это полностью белорусская разработка, предназначенная для сбора и распространения информации в полевых условиях. Имеет очень значимое значение. Так как в полевых условиях бойцам и офицерам не хватает свежей информации о полигоне, том, что происходит в данный момент даже на соседнем участке местности.

Совместное стратегическое учение «Запад-2017» сегодня достигло наивысшей точки практической активности. Впереди у военных еще 2 насыщенных дня. А после – до 30 сентября – военнослужащие и техника (в том числе российского контингента) возвратятся в пункты постоянной дислокации.

Юрий Прокопенко, СТВ:

На Осиповичском полигоне второй день отражают атаки условного противника. Его позиции вот там – в двух километрах от нас. Танки, пехота, артиллерия, системы залпового огня держат оборону. Плацдарм занят надежно. И вот-вот войска Союзного государства должны перейти в контрнаступление.

Эта вражеская авиаатака одна из последних. Белорусские и российские военные терпеливо выжидали. И отвечали – огнем на огонь. После того, как реальные вертолеты сбросят ракеты на наши позиции, зенитчики отработают по имитированным воздушным целям. Отработают точно, так, что условной авиации у условного противника уже не останется.

Сергей Савицкий, представитель главного управления боевой подготовки министерства обороны Республики Беларусь:

Всего на полигоне на данный момент находится около 2300 человек, около 30 боевых танков, 85 бронированных машин и 65 единиц артилерии и рективных систем залпового огня.

По сценарию учения враг накануне прорвался вглубь нашей территории на 30 километров. Задача объединенной белорусско-российской группировки войск – отбросить противника назад. Повсюду дым и запах пороха. Из-за погоды приходится непросто. Чтобы снаряды достигали цели, наводчикам танков и артустановок приходится делать существенные поправки на ветер. Это учение максимально открыто. В нескольких метрах от командного пункта расположилась группа иностранных наблюдателей, приехавших по приглашению нашей стороны.

Тоомас Леетс, международный военный наблюдатель (Эстония):

Сценарий четкий, все понятно. Ход учений прошел поэтапно, как было запланировано.

Микаэль Елле, международный военный наблюдатель (Швеция):

Мне кажется, успешно провели, эту часть учения. Было интересно. Конечно важно, чтобы мы смогли все посмотреть, все понимать. Мы как наблюдатели по Венским документам по приглашению в Беларусь, все ясно. За ходом совместного стратегического учения «Запад-2017» на Осиповичский полигон приехало более полусотни журналистов. Большая часть иностранцы. Они сами убедились – белорусско-российские маневры носят оборонительный характер.

Сент-Пьер Реймонд, шеф бюро радио «CBC» (Канада):

Мы уже здесь три дня. Вчера присутствовали на первом учении, но был дождь и было плохо видно. Сегодня достаточно театрально. Большая площадь, хорошо видна техника. Пиф-паф, было красиво. Беларусь пригласила много наблюдателей, журналистов, здесь и Красный крест, это очень важно, что учение открытое.

Стивен Дерикс, журналист газеты «NKC Handelsblat» (Нидерланды):

Это очень впечатляющее учение, потому что по настоящему стреляют. Я даже немного переживаю.И когда бахнет, я уже смотрю откуда. Да, это впечатляюще.