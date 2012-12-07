Арабская весна в действии. После «демократической революции» в Египте - предвоенная ситуация

Новости Египта. Многотысячные толпы, по сообщениям ряда египетских СМИ, направляются в эти минуты к президентскому дворцу в столице страны — Каире.

Начало сегодняшней волне протестов положило заявление представителей так называемого «Фронта национального спасения», в котором либеральная египетская оппозиция полностью отказалась от диалога с властями и в частности с президентом Египта исламистом Мухаммедом Мурси.

Эксперты уже называют ситуацию фактически предвоенной. Формальным поводом для выступлений, которые за несколько дней унесли шесть жизней и в которых ранения получили сотни человек, стал президентский проект конституции страны, основанный на законах шариата. Не исключено, что новыми погромами и кровавыми стычками закончатся и сегодняшние митинги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Египте сразу несколько провинций объявили о независимости от режима исламистов. Первым выступил город ткачей и колыбель египетской революции – Эль-Махалла-эль-Кубра. Эстафету подхватили соседи. В Александрии противники президента-исламиста Мухаммеда Мурси атаковали здание местной администрации. Когда армия вытеснила их оттуда, бои перекинулись на другие районы, а затем и вовсе охватили весь город. Неспокойно и в Каире. У резиденции президента уже несколько суток протестуют тысячи человек. Накануне они сломали баррикады из бетона и колючей проволоки. К подавлению протестов правительство Египта санкционировало привлечение армии.