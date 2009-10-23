А.Лукашенко: Экономики Беларуси и Азербайджана дополняют друг друга

Минск и Баку рассчитывают еще на несколько прорывных проектов.

Ягуб Эюбов в Минск прилетел накануне своего дня рождения. Завтра известному азербайджанскому политику исполнится 64 года. В послужном списке профессора и первого вице-премьера удачное сочетание карьеры ученого-теоретика и политика-практика. А потому на встрече с Александром Лукашенко Ягуб Эюбов свободно говорит и о международных отношениях, и об экономике, и даже о культуре.

— Беларусь для нас — очень важное государство, очень важный стратегический партнер, потому что Беларусь имеет серьёзное положение и авторитет во всём мире. Кто бы что не говорил — мы знаем, что Беларусь — это страна, с которой надо дружить, с которой надо поддерживать экономические отношения, — заявил Ягуб Эюбов.

Минск и Баку разделяют тысячи километров и объединяет общая история. В еще когда-то союзной экономике Беларуси выпала роль сборочного цеха. Азербайджан всегда славился нефтью высокого качества. И сегодня наши экономики дополняют друг друга — констатирует Александр Лукашенко. Искать и находить общие точки выгодно и Минску, и Баку.

– Нам очень выгодно сотрудничать с Азербайджаном, так как наши экономики не пересекаются, а дополняют друг друга. Мы с большим удовольствием готовы диверсифицировать нашу внешнеэкономическую деятельность и ориентироваться на Азербайджан, что мы уже и делаем. Мы с вами сотрудничаем не потому что у вас такой большой потенциал, а потому что мы видим заинтересованность вашего руководства в сотрудничестве с нами. Вы очень порядочно всегда вели себя в отношении наших договорённостей. Ваш сегодняшний визит, в преддверии визита Ильхама Гейдаровича Алиева, очень важен. Очень важно выйти ещё на одну ступень в наших отношениях, – сказал Александр Лукашенко.

Азербайджан — не только энергетическая кузница, но и сельскохозяйственная житница. Свою последнюю аграрную победу в окрестностях Баку связывают с белорусской техникой. Минские тракторы в Азербайджане хорошо и давно известны. Правда, теперь возить их издалека необязательно. Производство белорусских машин уже освоили на совместных предприятиях.

– Благодаря белорусской сельхозтехнике нам удалось повысить урожайность. Мы собрали рекордное количество пшеницы, благодаря той технике, которую приобрели у вас. И сейчас мы договариваемся о создании совместного производства белорусской сельхозтехники для последующей продажи её в третьи страны, – подчеркнул Ягуб Эюбов.

Продавать в третьи страны можно и автомобили, а в будущем, возможно, и лифты, и бытовую технику. Открытие таких совместных производств в Азербайджане пока обсуждается. Есть резон и в производстве белорусской дорожной техники на берегу Каспия. Ведь в Баку и окрестностях сегодня настоящий строительный бум.

— Мы будем сотрудничать по любым направлениям, это не противоречит никаким нормам международного права. Поэтому вы на это можете рассчитывать. Все что мы можем сделать для Азербайджана, мы сделаем. Хотелось бы, чтобы мы с вами осуществили пару каких-то прорывных проектов. Я думаю, что этот визит как раз позволит нам подойти к поставке такой задачи в наших отношениях, — отметил Александр Лукашенко.

Во взаимной политике Минска и Баку никогда не было закрытых тем. Александр Лукашенко сегодня не раз говорил о дружбе с еще первым лидером Азербайджана — Гейдаром Алиевым. Он встал у руля в самые непростые для страны времена. Его дело продолжил сын — Ильхам Алиев. В этот период отношения двух стран лишь укрепились. В октябре 2006 года Президент Азербайджана был с официальным визитом в Минске. Спустя полгода Александр Лукашенко посещает Баку. В ближайшие недели Ильхам Алиев вновь приедет в Беларусь. Уже во второй раз.

Сегодня две страны заглядывают и в отдаленное будущее. В 2015 году Беларусь и Азербайджан рассчитывают взять новую экономическую планку: миллиардный товарооборот. За цифрой с девятью нулями, конечно, стоят новые проекты, производства и рабочие места. Как их разработать, открыть и запустить, возможно обсудят Президенты двух стран в Минске уже в ноябре.