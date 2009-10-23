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Вице-премьер российского правительства Алексей Кудрин вновь в центре скандала

23 октября 2009 14:18
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Мэр Москвы Юрий Лужков направил в Государственную думу письмо, в котором утверждает, что Кудрин привел неверные данные, представляя в нижней палате парламента проект бюджета на будущий год.В частности вице-премьер заявил о том, что несмотря на кризис зарплаты столичных чиновников стремительно растут и превышают расходы города на строительство новых станций метро. Юрий Лужков утверждает, что цифры озвученные Алексеем Кудриным завышены в несколько раз.

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