Вице-премьер российского правительства Алексей Кудрин вновь в центре скандала

Мэр Москвы Юрий Лужков направил в Государственную думу письмо, в котором утверждает, что Кудрин привел неверные данные, представляя в нижней палате парламента проект бюджета на будущий год.В частности вице-премьер заявил о том, что несмотря на кризис зарплаты столичных чиновников стремительно растут и превышают расходы города на строительство новых станций метро. Юрий Лужков утверждает, что цифры озвученные Алексеем Кудриным завышены в несколько раз.