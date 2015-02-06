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Александр Якобсон: В Минске необходимо развивать строительство частных детских садов

06 февраля 2015 18:42
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Новости Беларуси. В Минске необходимо развивать строительство частных детских садов. Об этом на коллегии комитета по образованию Мингорисполкома заявил помощник президента — главный инспектор по городу Минску Александр Якобсон. В отдельных районах столицы по-прежнему остро стоит вопрос нехватки дошкольных учреждений. Решить эту проблему, по мнению специалистов, поможет строительство частных детсадов.

Пока в городе работает 7 таких учреждений, однако этого недостаточно. Обеспокоенность у городских властей вызывает и посещаемость детских садов.

Комитет по образованию поддержал инициативу отчисления дошкольников, которые по неуважительной причине длительное время не посещают детские сады.

# Детские сады в Минске # Александр Якобсон

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