Александр Якобсон: В Минске необходимо развивать строительство частных детских садов

Новости Беларуси. В Минске необходимо развивать строительство частных детских садов. Об этом на коллегии комитета по образованию Мингорисполкома заявил помощник президента — главный инспектор по городу Минску Александр Якобсон. В отдельных районах столицы по-прежнему остро стоит вопрос нехватки дошкольных учреждений. Решить эту проблему, по мнению специалистов, поможет строительство частных детсадов.

Пока в городе работает 7 таких учреждений, однако этого недостаточно. Обеспокоенность у городских властей вызывает и посещаемость детских садов.