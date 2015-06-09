Новости Беларуси. Александр Лукашенко рассчитывает на визит Президента Сербии в Беларусь. О развитии двустороннего диалога официальных Минска и Белграда говорили 9 июня на встрече Главы белорусского государства с председателем Народной Скупщины Республики Сербия Майей Гойкович. Кстати, это первый официальный визит главы парламента Сербии в Беларусь. Диалог между странами как политический, так и торгово-экономический, налажен давно — ещё с середины девяностых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Я с большой теплотой вспоминаю свой недавний визит в вашу прекрасную страну. Я благодарю вас за все то, что было сделано во время этого визита. Я очень рад, что за последние 5 лет мы почти в 5 раз увеличили товарооборот. Но возможности прирастать в товарообороте тоже есть. Я говорю о товарообороте потому, что это фундамент любых отношений. Надо сказать, что товарооборот у нас сбалансирован, это тоже очень хорошо, претензий ни у одной из сторон здесь быть не может. Что касается парламентского измерения, это очень важно. Очень важно, что у нас депутаты проводят линию на укрепление наших отношений. Я думаю, что ваш визит поспособствует еще более тесным отношениям наших депутатов и, вообще, народной дипломатии. Поэтому давайте обсудим те вопросы, которые важны для отношений между нашими странами. Думаю, что ваш визит будет хорошей ступенькой и к визиту вашего Президента в Беларусь.

Майя Гойкович, председатель Народной Скупщины Республики Сербия:

Для меня была большая честь получить приглашение от руководителей обеих палат парламента приехать в Беларусь. Это первый официальный визит главы парламента Сербии в вашу страну, поэтому его можно назвать историческим. Когда вы встречались с Президентом Сербии, вы отметили, что за последнее время открыта новая эпоха во взаимоотношениях двух стран. И я очень рада, что парламенты могут внести весомый вклад в развитие двусторонних связей. Тем более сегодня они действительно добрые и дружественные.

Между Беларусью и Сербией налажен и хороший политический диалог. Проходит постоянный обмен визитами. Так, Александр Лукашенко посещал Сербию четыре раза. А Президенты Югославии и Сербии были с визитами в Беларуси в 1996 и 2013. Благодаря достигнутым договорённостям за последние годы странам удалось реализовать масштабные двусторонние проекты. Кроме того, в феврале 2015 года подписана и дорожная карта развития торгово-экономического сотрудничества. В перспективе страны хотят выйти на товарооборот в 500 млн долларов.