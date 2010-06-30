Александр Лукашенко раскритиковал работу ЖКХ Минска

Президент Беларуси провел встречу с активом Минска – это руководители городских служб, директора предприятий, депутаты Мингорсовета. Новый председатель Минского горисполкома из рук главы государства получил удостоверение мэра. Глава государства сразу же начал серьезный разговор о проблемах и перспективах столицы.

За последние два месяца это третье подобное мероприятие, когда Александр Лукашенко встречается с активом того или иного региона. Президент был в Гродненской области и Миноблисполкоме, когда там представляли новых губернаторов. А сегодня пришло время Минска. С минувшей пятницы у города официальный руководитель.

Николай Ладутько – человек в городе известный. Больше года он исполнял обязанности руководителя Минского горисполкома. В последнее время нынешний мэр возглавлял УКС города и руководил Фрунзенским районом столицы. До этого 20 лет проработал в строительстве. Теперь ему предстоит «строить» не просто объекты, а весь город сразу. После одобрения его кандидатуры Мингорсоветом на встречу с активом Минска прибыл Президент. В начале разговора он пояснил, почему «доверил» столицу именно Николаю Ладутько.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Надо отметить, что за этот год Николай Александрович значительно добавил в работе, существенно вырос как руководитель. В кризисный для экономики период удержал ситуацию в городе. В целом, существенных срывов и провалов в работе промышленности и в работе с людьми, не допущено. Главное, он четко видит перспективы развития Минска, реально представляет и знает, что надо сегодня делать в городе. Да и для вас, городского актива, он человек известный, пользующийся уважением. И что важно, я давно, еще во времена Павлова, сделал для себя вывод, если мне придется назначать руководителя города, то это обязательно должен быть минчанин. Пришло время, чтобы на эту должность был назначен человек, который родился именно в Минске, знает Минск, думает так, как думают все минчане.

Александр Лукашенко использовал встречу для серьезного разговора с активом Минска – это руководители городских служб, директора предприятий, столичные депутаты. Президент сразу отметил, как преобразился город за последние годы – сделано все-таки немало. Но свое внимание глава государства сосредоточил на проблемах. Они есть. Чтобы в столице комфортно жить и работать – бюрократии быть не должно, а вот благоприятный бизнес-климат – обязателен.

Александр Лукашенко:

– Я хочу предупредить сразу: за волокиту, бюрократизм, равнодушие, безответственность и грубость чиновников спрос будет очень жестким, строгим. Посмотрите, что творится: люди годами не могут достучаться к вам со своими вопросами, но как только вмешается Президент или Администрация Президента, то все помехи оказываются легко устранимыми. Вы почистите, подкрасите там, где я могу увидеть, а то, что творится во дворах, на нецентральных улицах города, в отдаленных районах, вас уже не интересует. Советую вам не расслабляться: я очень часто сажусь за руль и езжу по городу. И не дай Бог увижу где-нибудь беспорядок, даже на самых отдаленных улицах Минска.

Большое внимание Президент уделяет экономике города. Не все благополучно. Сказывается кризис, но есть и просчеты в работе. Треть минских предприятий снизили выпуск продукции. По темпам промышленного производства столица на предпоследнем месте в республике. Это не дело главному городу быть «в хвосте», сказал Александр Лукашенко. Да и по инвестициям столица отстает.

Александр Лукашенко:

– И это мы говорим о столице, куда потенциально съезжаются и устремляются все инвесторы. Впрочем, ничего удивительного. Мои многочисленные встречи с инвесторами, как зарубежными, так и отечественными, убедительно показывают, интерес к нашей стране, особенно к Минску, колоссальный. Только никто не может пробить вашу чиновничью бюрократическую броню. Неразворотливость, расхлябанность, нежелание работать со стороны местных властей – те истинные причины так называемого «снижения деловой активности».

Президент призвал чиновников «с умом» подходить к ресурсам бюджета. Господдержка должна идти строго по адресу. Также недопустимо, считает Александр Лукашенко, когда в адрес исполкома звучат нарекания от предпринимателей. Мол, невозможно взять помещение в аренду.

Александр Лукашенко:

– Предприятия и предприниматели не могут взять в аренду помещения, все самое привлекательное можно получить только из-под полы, арендная плата зашкаливает. А ведь это все перекладывается в цены товаров, работ, услуг, т.е. в конечном итоге страдают простые люди. И прекратите «химичить» с этими аукционами. Когда создаются все условия для того, чтобы землю или офис заполучил свой человек и, наверное, для чиновника не бескорыстно. В законодательстве четко закреплено: информация о всех предлагаемых к реализации земельных участков и помещений должна быть общедоступной.

С руководством города Президент общался больше часа. И очень много внимания уделил насущной проблеме для большинства – строительству жилья. Контроль за качеством и за сроками возведения должны быть жестче.

Александр Лукашенко:

– За первые четыре месяца текущего года Минск не только не дотянул до запланированных объемов, но и построил меньше, чем год назад. А сколько скандальных ситуаций с качеством жилых помещений? Практически 30% отведенного жилья сдано в эксплуатацию с существенными нарушениями.

Раскритиковал глава государства и ЖКХ города. Жаловаться на коммунальщиков минчане стали чаще. Состояние домов, вывоз мусора, правильное начисление коммунальной платы – вовсе не мелочь для людей.

Александр Лукашенко:

– Это самые болезненные темы для минчан. В прошлом году количество жалоб возросло почти на 30%. Люди жалуются на несоблюдение сроков постановки домов на капитальный ремонт, низкое его качество, волокиту жилищно-коммунальных служб, грубость их работников. Получается, что наделение ЖЭСов правами юридического лица привело не к повышению качества услуг, как было обещано, а к усилению бюрократизации и бесконтрольности этих организаций.

Александр Лукашенко останавливался на каждой проблеме, которая волнует современного горожанина. Будь то пробки на дорогах, перегруженные автобусы или регулярное подтопление в центре города. Справляться с такими вопросами местная власть должна ежедневно. Это не всегда так просто. Тем более, что постоянно приходится работать с людьми – помогать, убеждать, разъяснять.

Александр Лукашенко:

– Не прощайте никому того, что я говорил здесь в негативе. Особенно бюрократизм и волокиту. Все мои жесткие решения исходят из Минска, из того, что происходит в Минске, из требований минчан. Люди должны жить нормально. Мы все в этом зале с вами «киты», мы имеем крупные портфели, мы все у власти, мы хорошо сегодня обеспечены и нормально живем. И что, вы думаете, это будет до смерти так? Нет. Скоро мы с вами станем обычными людьми, пенсионерами, которых очень много в Минске, просто, обычными людьми. И что потом? Мы опять будем возмущаться, нас изнутри будет червь точить, мы будем себя бичевать за то, что будучи у власти, мы не выстроили ту систему, которой мы будем гордиться.

Критики в адрес столичного руководства звучало немало. Но подчеркнуть негатив – не самоцель. Главное – нацелить нового мэра и все столичное руководство на решение проблем. Из рук президента Николай Ладутько получил удостоверение мэра. Вступая в должность, руководитель столичного региона призвал минских чиновников работать без выходных.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

– Необходимость второго полугодия – обеспечить выполнение программ, показателей экономического развития города. Плестись в хвосте – не уровень столицы, не лицо столицы. Здоровая маркетинговая, технологическая инициатива руководителей предприятий и организаций города, всех отраслей, она должна быть и ее сегодня не хватает. Мы это наблюдаем в работе, практически, каждого предприятия, каждой организации. В противном случае, те показатели работы, которые мы сегодня берем за основу, были бы в городе гораздо бы лучше.

Наталья Бреус, Игорь Пучков, Александр Горощенко, телекомпания СТВ.