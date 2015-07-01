Александр Лукашенко принял участие в торжественном собрании, посвященном Дню Независимости

Новости Беларуси. В Беларуси всегда будут защищать интересы простого человека. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости.

Нынешний праздник отмечается в юбилейный год Великой Победы. Президент особо подчеркнул, что Беларусь не допустит войны, и наша страна найдёт свое счастье мирным путем. Подробнее о происходящем во Дворце республике – в материале программы Новости «24 часа» на СТВ.

Почетный караул отдает ему честь, и Василий Алексеевич, волнуясь, ступает по ступенькам Дворца Республики. День Независимости праздник для него особый. Детство и юность прошли на фронте. Осиротевшего 9-летнего мальчишку взяли сначала в партизанский отряд, а потом и в воинскую часть. Так он освобождал Беларусь, брал Берлин, дошел до Восточной Пруссии. Называют его не только сыном полка, но и отцом белорусского волейбола. В спорт пришел после войны, а за свою тренерскую карьеру воспитал немало чемпионов мира и Европы.

Василий Князев, участник Великой Отечественной войны:

С апреля 1944 года я попал в действующую армию сыном полка. Солдаты мне пошили маленькую шинельку, подвернули погоны, даже портупею сделали, маленькие сапожки. И пошел по войне. Детство на этом закончилось.

Наша республика стала самостоятельной, независимой – и это очень важно. По всем направлениям – культура, наука – наша республика становится известной во всем мире. И она будет процветать.

Начало июля – особое время в календаре каждого белоруса. Сегодня мы мысленно возвращаемся в далекое лето 1944 и вспоминаем тех, кто принес на белорусскую землю мир, свободу и независимость.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Принято считать, что независимость и суверенитет достались белорусам мирно, без войн, потрясений – почти даром. Однако наш путь к независимости был долгим, трудным и кровавым. Только в годы Великой Отечественной войны мы потеряли миллионы людей, каждый третий погиб или умер искалеченным, сожженные города и села, выжженная земля.

Мы никогда не должны забывать – именно в Беларуси сопротивление агрессорам оказалось самым массовым. В годы оккупации шла настоящая битва за свободу и независимость родной земли, она сплотила наш народ, породила невиданный в истории подъем патриотизма и мужества. И мы, и наши потомки всегда должны помнить: главная историческая заслуга в спасении человечества от нацизма принадлежит советскому народу. И именно Советский Союз, в состав которого входила и наша Беларусь, принес самую великую жертву на алтарь Победы, заплатив тем самым за свою независимость.

Современная Беларусь – открыта для Запада и Востока. Мы готовы сотрудничать с любым государством на равных. Такая политика не осталась незамеченной. Мир уже оценил роль минской площадки в урегулировании украинского конфликта. А участие Беларуси в Евразийском союзе повысило экономический вес республики на всем континенте.

Александр Лукашенко:

Беларусь по праву является полноценным субъектом международной политики. Мы неоднократно выступали автором важнейших инициатив в организации ООН по пресечению международного наркотрафика, торговли людьми, отстаивали традиционные семейные ценности. То, что Беларусь стала центром для урегулирования международных конфликтов, показывает, что мир видит искренность, честность и открытость нашей политики. Мы никогда не дружим с кем-то и против кого бы то ни было. Беларусь никогда не станет спекулировать на межгосударственных противоречиях. Никогда не будет искать свою выгоду в ущерб кому бы то ни было.

Но мы требуем точно такого же искреннего, открытого, уважительного отношения и к нашей стране. Мы готовы дружить, помогать и сотрудничать со всеми, но лишь на принципах взаимной выгоды и равенства

Новейшая история независимой Беларуси ясно показала — любые попытки изоляции нашего государства — контрпродуктивны.

Сегодня мы энергично расширяем географию наших контактов, укрепляются отношения с такими крупными державами, как Китай и Индия. Тесно сотрудничаем со странами Латинской Америки, ведется поиск общих точек соприкосновения с государствами Африки, Юго-Восточной Азии. Мы уже имеем от этого практические финансовые результаты. Укреплению наших позиций на мировой арене служит участие в масштабных интеграционных процессах. Беларусь стала инициатором создания таких интеграционных структур на постсоветском пространстве, как Союзное государство Беларуси и России, Таможенный, а затем Евразийский экономический союз. Масштабный проект Евразийского экономического союза охватывает несколько сотен миллионов человек, имеет валовый внутренний продукт 2 триллиона 200 миллиардов долларов. Это возможность совместно преодолевать кризис и находить новые пути развития.

Беларусь включена в глобальную экономическую инициативу Китайской Народной Республики по созданию нового Шелкового пути. Эта инициатива отлично дополняет проект Евразийского экономического союза, поскольку торговые дороги будут пролегать по территории этого союза.

Мир в начале 21 века не стал спокойнее. Сообщения о военных действиях и локальных конфликтах уже стали привычными. А возвращение холодной войны – становится все очевиднее.

Александр Лукашенко:

Осуществляя многовекторную миролюбивую политику, наша страна вынуждена всемерно крепить свои Вооруженные Силы. Белорусская армия пополняется новой техникой и вооружениями, комплектуется кадрами высокой квалификации. В стране созданы и действуют надежные системы пограничной охраны и территориальной обороны. Так что могу определенно сказать нашим недоброжелателям, если они еще остались: бряцанье оружием у белорусских рубежей - напрасная трата времени. Но главный фундамент нашей безопасности и независимости – это единство и согласие в обществе, мир и порядок внутри страны, устойчивое развитие экономики.

Белорусский путь к независимости не усыпан звездами. Чернобыльская катастрофа в 80-х, развал Союза в начале 90-х – тогда, казалось бы, все стояли на пороге пропасти. Сельское хозяйство в упадке, денег не хватает на пенсии. Но Беларусь разработала собственную модель развития и выстояла. Поэтому сейчас хорошо знает цену каждому рублю.

Александр Лукашенко:

Мы защитили страну от разграбления. Беларусь единственная из стран социалистического лагеря СНГ, которая поставила заслон растаскиванию и разворовыванию общенародной собственности. Я любому инвестору, западному, внутреннему и восточному, говорю одно: относитесь к нашему государству и нашему народу, как к своей семье. Не набивайте карманы, дайте сначала что-нибудь людям, к которым вы пришли и обещали подарить счастье. Не будет этого - работать у нас не будете и такие инвестиции в нашу экономику нам не нужны. Мы сами будем справляться со своей экономикой.

Крепкая вертикаль власти – основа белорусского государства. Сегодня это констатируют и в соседней России, и в мировом экспертном сообществе. Наша экономическая модель – это разумное сочетание государственного планирования и частной инициативы. Как результат – на новый уровень вышло промышленное производство, возродилось село, в разы вырос уровень жизни людей. Конечно, проблемы в экономике есть, но сегодняшняя ситуация – это время возможностей.

Александр Лукашенко:

Модель социального государства, которую мы выбрали, позволяет защитить простого человека не только в благоприятных, но и в сложных экономических условиях. И отступления от этой модели не будет. Кстати, нас очень толкают к тому, чтобы мы от этой модели отказались. Мы кому-то, как кость в горле. Вот это бедное, нищее центральноевропейское небольшое государство, и они, оказывается, еще до сих пор живут, они еще не воюют! Этим людям хочу сказать: войны в Беларуси не будет, мы свое счастье найдем мирным путем, как это делали всегда.

В силу разных причин на некоторых белорусских предприятиях сложилась непростая ситуация – мы это видим. Сейчас идет поиск системных решений по совершенствованию их управлением и выработке новых механизмов поддержки. Кстати, в канун этих праздников, но не только поэтому, были приняты ряд решений по выводу многих предприятий из кризиса. Может быть опять не празднично, но вам скажу то, что не прозвучало. Я предупредил всех, и в правительстве, и в руководстве этих предприятий: упаси господь, то, что обещано на эту поддержку, не будет выполнено, мы будем это рассматривать как вредительство. Но никаких опрометчивых шагов здесь быть не должно. Никаких массовых закрытий, увольнений и сокращений. Мы должны сохранить трудовые коллективы и рабочие места - это главная задача, потому что кризисы приходят и уходят, а когда кризис закончится и будут разрушены трудовые коллективы и предприятия, производства, тогда не на что будет опираться и строить, защищать свою независимость. Как известно, кто хочет, тот ищет возможности, а кто не хочет - оправдания. Сегодняшняя ситуация - это время возможностей.

Сегодня Беларусь делает ставку на интеллект. Будущее за наукоемкими отраслями. Именно они станут локомотивом развития страны в ближайшие годы. Но главный принцип: Беларусь – государство для народа – остается неизменным.

Александр Лукашенко:

Я в последнее время наблюдаю за средствами массовой информации, особенно электронными. Очень правильно, что многие в нашем обществе, особенно элита, как принято говорить, политики пытаются осознать, что же такое независимость, понять, что такое независимость. И почти все, отвечая на вопрос, отмечают, что независимость – это свобода, благосостояние, мир, стабильность, право жить в своем доме – вот такая вот данность, которая пришла с независимостью. Все это правильно, все это так. С моей точки зрения, независимость – это возможность. Все, что мы получаем от независимости, само не приходит. Оно результат кропотливого, тяжелого труда по использованию открывшихся возможностей. При этом следует помнить - независимость стоит дорого. И та цена, которую заплатил наш народ, - это цена, чтобы быть независимым, а чтобы сохранить независимость – мы платим и будем платить много. Другого не дано, если мы хотим жить в своей стране, на своей земле, делать ее краше и завещать своим детям. Достаток и благополучие в доме в первую очередь зависят от самого человека, его инициативы, ответственности и энергии, от того, насколько он готов использовать возможности, которые предоставляет ему государство.

К словам поздравления от президента присоединились и звёзды белорусской эстрады.

После окончания праздничного концерта гости не спешили расходиться. В их числе и герои сегодняшнего дня – ветераны. Их всех объединяют воспоминания. Ведь в точно такие же июльские дни, только в 1944, они были среди тех, кто освобождал Беларусь. Вместе с ними и те, кто приносит нашей стране победы уже в мирное время.

Мелитина Станюта, многократный призер чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике:

Несмотря на то, что Беларусь страна молодая, у нас много громких имен и в культуре, и в спорте, и в истории – все их помним. Я надеюсь, что и здесь присутствующие оставят свой след в истории.

Иван Седов, ветеран Великой Отечественной войны:

Поколение это должно знать и беречь свою страну. Все народы в такой праздник объединяются. Все знают, что теперь нам некого бояться.

Михаил Даниленко, ветеран Великой Отечественной войны:

Война оставила неизгладимый след в истории белорусского народа. Каждый третий белорус отдал свою жизнь за свою независимость, за свою Родину, поэтому этот праздник считается особенным.

300 приглашённых: известные и заслуженные люди страны, представители дипкорпуса, руководители крупных предприятий, духовенство.

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Чем больше будет таких праздников, тем будет лучше, потому что мы друг друга на этих праздниках видим, мы друг с другом общаемся. И этот праздник в год юбилейный, в год, когда 70 лет тому назад завершилась великая, сложная, тяжелая война, для нас, верующих, юбилейный, потому что празднуется тысячелетие крещения Руси.

Майра Мора, глава представительства Европейского союза в Республике Беларусь:

Я видела своими глазами, как Беларусь сделал много хороших шагов вперед, развивается и продолжает развиваться – чего я и желаю в будущем. Дорожите, берегите свою независимость – это очень важно.