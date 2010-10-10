Александр Лукашенко посетил выставку «ЭКСПО-2010» в Шанхае

Свой официальный визит в Китай белорусский Президент начал с мировой выставки и, конечно, белорусского павильона. Как и в реальной жизни, наша страна находится в самом центре, на площади Европы. Соседи тоже европейские: через дорогу Чехия и Словакия, чуть дальше – Португалия.

Ну зачем тратиться на путешествия, если можно прилететь на «ЭКСПО» и обойти пешком весь мир. Каких-то пять квадратных километров – это всего лишь минское Сухарево – и вся планета, как на ладони. И никаких тебе границ и горячих точек. В общем – идеальное будущее.

Посетительница выставки:

Здесь на выставке в каждом павильоне ставят штамп. По документам я уже побывала в 14 странах. Вернусь домой буду хвастаться. А сейчас уже 2 часа стою в очереди в Италию.

Знаменитый европейский сапог постарался закрепить образ страны хорошего вина и дорогой обуви. Итальянский павильон – вариация на алкогольно-музыкальную тему. А в азиатской части все хотят подняться на купол индийского павильона, ведь оттуда видна большая летающая тарелка на фоне мегаполиса. Ну как тут не задуматься о вечном?!

Если бы миелофон искали в наше время, то его непременно нашли бы здесь на «ЭКСПО» в Шанхае. Дело в том, что каждая страна сюда постаралась привезли самое ценное, что у нее есть. Например, Британия, известный борец за экологию, свой павильон сделала из тысяч семян, спор и желудей, которые запаяны вот в странные трубки. Намекая, мол, в век роботов не надо забывать и о первозданной природе.

Крупный бизнесмен Джек шутя признается, что вот уже три года живет в небе между Нью-Йорком и Шанхаем. Прилетел на выставку в поиске деловых партнеров. Вот он в компании привлекательных бизнес-вумен.

Наш павильон – это живые картинки из городской жизни и почти нетронутая природа – для китайцев нереальная экзотика. Здесь можно походить, посмотреть и даже поваляться в белорусских красотах.

В белорусском павильоне Александр Лукашенко задержался на городском валу. Обилие зеленого – это, конечно, наши леса. Синий цвет означает воду и воздух – главные сокровища.

То, что можно приобрести на память, продается тут же. Президент интересуется: «Неужели китайцев можно удивить белорусским фарфором?»

Главная идея нашей экспозиции – традиционные ценности, например, картина Шагала, и достижения наших дней. Все это показывают на 12 экранах. На память об «ЭКСПО» Президенту и его младшему сыну дарят специальные паспорта.

Мировая выставка – форум некоммерческий, то есть прямой экономической выгоды здесь как бы и нет. Но все, кто приехал на «ЭКСПО», отлично понимают: реклама – главный двигатель торговли.

Вот так Беларусь на мировом «ЭКСПО» представлена впервые. За это время «Город-клад», а именно так называется наш павильон, посмотрели четыре миллиона человек. Правда, сколько разошлось штампов, никто не считал. Многие просят за друзей, которые в это время стоят уже в другой очереди. Все хотят побыстрее увидеть мир.

После того, как уже была Эйфелева башня в Париже и королевский павильон в Мельбурне, все это символы таких же мировых выставок, в Китае поняли: мир по пустякам удивляться уже не станет. И решили построить ни много, ни мало Корону Востока. Еще до закрытия «ЭКСПО» здесь пытаются убедить: этот красный гигант – главный символ нового Китая.

Чтобы попасть внутрь пирамиды нужно несколько часов провести под палящим солнцем. Терпение — то, что выгодно отличает китайцев.

Корона востока – это сочетание древнекитайской мудрости и современных условий жизни. Проще говоря, зачем придумывать то, что природа уже создала. Ну например, специальная пленка на поверхности пирамиды впускает и уже не выпускает энергию Солнца. Тоже самое и с дождем – на крыше целая система сбора осадков. После специальной очистки это обычная питьевая вода. В общем, полная гармония с природой.

В китайском павильоне Александр Лукашенко задержался на целый час. Да и за меньшее время обойти его просто нереально. Самая интересная часть – это кинотеатр. Экраны здесь повсюду.

Китайцы очень гордятся своими достижениями и рассказывать о них могут бесконечно. Конечно, в этом восьмиминутном фильме получилось «галопом – по Европам», но завораживает сама картинка. В какой-то момент погружаешься в китайскую реальность.

Вообще, китайцы – очень технологичная нация. Президенту Беларуси рассказали о самой ценной картине эпохи ренессанса. В реальности – это небольшой свиток. Но, чтобы получилось нагляднее, свиток растянули на 128 метров, а героев картины оживили.

После виртуальных путешествий, поговорили о реальном сотрудничестве. Александр Лукашенко принял участие в открытии технопарка. Разместиться он в городе Чан Чунь. Побратим Минска станет еще и центром белорусско-китайских высоких технологий.

Уже на выходе из Короны Востока Александр Лукашенко оставил запись в книге почетных гостей.

Построить все это помогла, конечно, железная китайская дисциплина. Ведь стоит этот мир в миниатюре, ни много, ни мало, полмиллиарда долларов. Так много на мировые выставки еще никто не тратил. Но главное, что все это работает как часы.

Добраться из пункта А, например, Австралии, в любую точку на карте мира здесь можно или пешком, или на специальном экологичном шатле. «ЭКСПО» — это как целый город со своими магистралями и перекрестками, правда, никаких пробок.

Комфорт – то, о чем в первую очередь позаботились китайцы. На «ЭКСПО» восемь тысяч туалетов. В этом они переплюнули даже европейцев. Правда, к октябрю на местных улицах уже отключили системы небольшого дождя и тумана. В июльские + 40 это было настоящим спасением.

Поесть на «ЭКСПО» тоже не проблема. Ведь приходят сюда целыми семьями и на целый день. Бистро на любой вкус буквально на каждом шагу. Но можно перекусить и там, где это настоятельно предлагают. Ну, конечно, Украина и ее знаменитый наваристый борщ. Правда, некоторые ингредиенты под очень большим вопросом.

Но все, что можно потрогать, примерить и сделать своими руками китайцев приводит в неописуемый восторг.

Перевернуть мир Китай уже попытался два года назад на Олимпиаде в Пекине. Теперь Шанхай, вечный соперник столицы, пробует, наконец, избавиться от навязчивого «город №2». Поэтому, денег здесь ни на что не жалеют.

С красивой сказкой Шанхай попрощается уже через пару недель. Большинство павильонов разберут. Правда, Корона Востока и большая летающая тарелка все же останутся. А еще останутся 11 миллиардов долларов чистой прибыли. И Китай вновь задумается над вопросом: «А чем еще удивить весь мир?»

Игорь Позняк и Андрей Новгородцев на неделе о маленьких путешествиях по большому миру.