Александр Лукашенко по случаю Дня защитников Отечества вручил генеральские погоны четырем офицерам

Очередное звание генерал-лейтенанта милиции присвоено главе МВД Беларуси генерал-майору милиции Анатолию Кулешову.

Звание генерал-майора юстиции – Александру Конюку, генерал-майора – Олегу Белоконеву и Андрею Равкову.

Обращаясь к офицерам, Александр Лукашенко отметил, что главная задача армии – обеспечить безопасность страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Реальность такова, что именно Беларусь демонстрирует всему миру, как следует отстаивать суверенитет, стабильность и безопасность. Но мы должны быть постоянно начеку и держать порох сухим.

В нынешних условиях особенно необходимо высокая ответственность всех руководителей силовых структур, каждого офицера за обеспечение условий для созидательного труда белорусского народа.

Впереди у нас решение очень сложных и ответственных задач. В том числе, реализация новой концепции национальной безопасности, дальнейшая модернизация вооруженных сил, поддержание их высокой боевой готовности и морального духа. Для этого вы имеете не только необходимые ресурсы, но и, главное, всемерную поддержку государства и народа. Осознание каждым гражданином своей сопричастности к защите отечества, ответственности за поддержание мира и стабильности в нашем общем белорусском доме.