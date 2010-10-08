Александр Лукашенко: Мы наладим отношения с Россией

Александр Лукашенко уверен в нормализации белорусско-российских отношений. Об этом Президент сегодня заявил в интервью центральным китайским СМИ, которое прошло в преддверии рабочего визита главы нашего государства в Поднебесную. Более дюжины вопросов задали репортеров Центрального телевидения КНР, Государственного информационного агентства «Синьхуа», а также самой крупной газеты Китая «Жэньминь Жибао».

Журналистов из Китая интересовала внешняя политика нашего государства, отношения с Западом и Востоком. Александр Лукашенко охарактеризовал и нынешний этап в строительстве Союзного государства Беларуси и России.

Александр Лукашенко:

Немного, конечно, мы притормозили здесь в силу известных причин и политики руководства Российской Федерации. Но мне кажется, это преодолимо. Не надо это демонизировать, гиперболизировать. Мы наладим отношения с Россией и найдем такие пути. Не может Россия без Беларуси, как и Беларусь не может без России. Нам будет трудно без России, России будет также очень трудно и сложно без Беларуси. У нас должны быть нормальные отношения. Поэтому все эти разногласия, непонятные недомолвки — это уйдет в прошлое.

Отвечая на вопрос журналистов о главных ожиданиях касательно предстоящего визита в Китай и запланированной встречи с лидером этой страны Ху Цзиньтао, Александр Лукашенко отметил, что рассчитывает на увеличение притока китайских инвестиций в белорусскую экономику.

Президент напомнил о визите в Беларусь весной этого года заместителя председателя КНР Си Цзиньпина. Во время переговоров стороны отметили обоюдную заинтересованность в углублении сотрудничества между нашими странами. Александр Лукашенко высказался, что хотелось бы закрепить эту тенденцию, сделать ее постоянной.

Александр Лукашенко:

Чтобы закрепить эту тенденцию, сделать ее постоянной, исключить всякий возврат, мы должны провести эту встречу. Я очень многого жду от переговоров с председателем КНР Ху Цзиньтао, Я очень уважаю его, потому знал еще до этой должности. Я очень ему благодарен за то, что он всегда поддерживал Беларусь. Считаю, что мы будем встречаться с другом белорусского народа. Очень жду, что Китай после этого быстрее начнет инвестировать, в большем объеме идти в нашу страну, в нашу экономику, и, думаю, от этого мы выиграем.