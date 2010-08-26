Александр Лукашенко: Конфликта между Беларусью и Россией не существует, несмотря на разногласия политиков

Об этом Президент Беларуси заявил сегодня на встрече с губернатором Курской области Александром Михайловым. Глава нашего государства подчеркнул, что показанные по российским телеканалам фильмы не касаются ни Беларуси, ни белорусского Президента. Поэтому никакой реакции в нашей стране на эту грязь мы не допустим, сколько бы ни создавали этих фильмов.

Александр Лукашенко:

Меня все больше подталкивают к тому, чтобы я как-то реагировал на то, что сегодня происходит в средствах массовой информации в отношении меня и Беларуси. Я не собираюсь этого делать. Я на грязь отвечать не собираюсь. Но поскольку у сегодня у меня в гостях абсолютно близкие мне люди — вы всегда были братьями нашего народа и останетесь, я хочу, чтобы вы это знали. Никакой ориентации влево или вправо у нас нет. Мы абсолютно надежные и выдержанные партнеры. И я хочу, чтобы вы знали: никаких конфликтов между Россией и Беларусью нет. Абсолютно никаких конфликтов между россиянами и белорусами нет и быть не может. Все, что происходит, это абсолютно субъективно. Это личностный конфликт, поэтому вы так его и воспринимайте. Все, что вы видели там — я, к сожалению, по многим причинам, не смотрел всю эту грязь — но хочу сказать, по тому, что мне докладывали: это касается не Беларуси и не белорусского Президента, это фильм о них. Они хотят, чтобы и все такие были. Поэтому никакой реакции на грязь мы из Беларуси не допустим, сколько бы там ни создавалось этих фильмов. Вы должны знать: хотят политики или не хотят, белорусов и россиян разорвать нельзя.

И сегодня же делегация Курской области провела переговоры в белорусском Правительстве. Итогом встречи стала договорённость о создании в Курске сборочного производства грузовиков МАЗ, а также совместного предприятия по экспорту белорусских троллейбусов.

Сегодня в Правительстве стороны утвердили и план экономических мероприятий на ближайшие два года. Кроме этого, подписаны соглашения о сотрудничестве между Белорусским аграрно-техническим университетом и Сельхозакадемией имени Иванова, а также «Белкоммунмашем» и «Курскэлектротрансом». Отметим, в этом году взаимный товарооборот вырос по отношению к прошлому на 40%.

Александр Михайлов, губернатор Курской области Российской Федерации:

Я надеюсь, что мы сегодня после нашей встречи дадим новый импульс развитию отношений между нашими деловыми партнерами, прежде всего, хозяйственниками.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы договорились о том, что создадим в Курске сборочное производство МАЗ — доведем сборку от 10 до 100 машин. Создадим ряд сервисов для обслуживания сельскохозяйственной техники, в первую очередь, тракторного завода. Вчера посещали «Гомсельмаш» — это комбайны, которые будут постоянно присутствовать в Курской области.

А начался сегодняшний день визита российских гостей с возложения венков и цветов к монументу Победы в Минске. Курчане почтили память погибших в Великой Отечественной минутой молчания.