Александр Лукашенко дал интервью трем негосударственным СМИ 4 августа

Новости Беларуси. Более четырех часов откровенного диалога. Президент 4 августа дал интервью представителям негосударственных средств массовой информации. Во Дворец Независимости были приглашены представители «Еврорадио», «Радио свободы» и интернет-портала — «TUT.BY».

Общение напоминало скорее формат беседы, нежели интервью. Темы были затронуты самые разные: это, конечно же, и предстоящие выборы, ситуация в Украине и отношения с Россией, и другие вопросы международной повестки дня. В частности, Александр Лукашенко сообщил, что намерен в сентябре посетить саммит ООН в Нью-Йорке.

Идея этого интервью возникла еще в январе. Во время открытого диалога президента с белорусскими и зарубежными СМИ журналисты негосударственных изданий попросили об отдельной встрече. Александр Лукашенко не отказался, ведь с прессой всегда общается охотно, искренне отвечая даже на самые неудобные вопросы. Сказано — сделано. Пресс-служба главы государства такую встречу организовала.

В стране насчитывается почти 2 тысячи различных средств массовой информации. Две трети из них — как раз-таки негосударственные. Эти ресурсы не стесняются критиковать власть, но беседовать с журналистами этих СМИ президент не боится. Сегодня возможность задать любой вопрос была у корреспондентов «Еврорадио» и «Радио свободы». К разговору приглашена и главный редактор интернет-портала «TUT.BY» Марина Золотова.

Александр Лукашенко:

Вы тогда предложили встречаться чаще. Я это счел, откровенно говорю, как упрек в мой адрес, что я якобы боюсь общаться с вами – представителями тех средств массовой информации, которые больше всего критикуют власть, порой незаслуженно, с моей точки зрения. Я абсолютно не боюсь общаться с любыми СМИ, представителями СМИ, поэтому я готов с вами разговаривать на любые темы.

Дмитрий Лукашук, корреспондент «Еврорадио»:

Можа мы правядзём гэты дыялог па-беларуску?

Александр Лукашенко:

Гэта не дэмакратычна. Никто в нашей стране не в праве указывать, на каком языке кому разговаривать. Предлагать можно, но не в коем случае не указывать. И я никогда этого делать не буду.

На интервью эта встреча была похожа меньше всего. Журналисты поднимали тему, слушали позицию белорусского президента по вопросу, соглашались или оппонировали, уточняли, высказывали свою точку зрения. Разговор с Александром Лукашенко проходил в одном из залов Дворца Независимости — как раз в том, где велись сложнейшие переговоры лидеров «нормандской четверки». Понятно, что затронули вопросы урегулирования конфликта в соседней стране.

Дмитрий Лукашук, корреспондент «Еврорадио»:

Вы неаднаразова казалі, што ў вас быў, ёсць свой план па ўрэгуляванню канфлікта на Данбасе.

Александр Лукашенко:

Россия и Америка должны сесть за стол переговоров и прекратить эту войну.

Дмитрий Лукашук, корреспондент «Еврорадио»:

Ці падтрымлівае прэзідэнт Беларусі ўварванне Расіі ва Украіну?

Александр Лукашенко:

Абсолютно не поддерживаю присутствие никаких войск на Украине. Не только российских, но и американских, наемников из Польши, Швеции и прочих. Я знаю точно: В России конфликтом в Украине наелись все, особенно руководители.Сегодня идет поиск, как из этого нормально выйти. Только я не верю, что руководство Украины хочет, чтобы завтра там был мир. Надо быть умнее и хитрее, надо сделать то, о чем здесь договорились. Раны будут как-то зарубцовываться, следы останутся. Но надо делать эти шаги — вот в чем проблема. И надо понимать украинскому руководству, что война идет не на территории России, а на территории Украины. И надо делать все, чтобы остановить войну.

Но еще больше говорили о том, что происходит в самой Беларуси. Для Александра Лукашенко принципиально, чтобы журналисты — не важно гос или не гос — не вносили «раздрай» в общество. Приветствуется конструктивная критика. Ответственность за сказанное или написанное особенно высокая в период электоральных кампаний. Осенью в Беларуси пройдут выборы. Сейчас идет активный сбор подписей в поддержку будущих кандидатов.

Александр Лукашенко:

Я не думаю, что вы можете меня или власть в чем-то упрекнуть, что она не создала равные условия. Все на равных. Пусть собирают подписи. Пусть идут и покажут, чего они стоят. Запомните, самое лучшее сейчас для тех, кто якобы пришел бороться с этим несчастным Лукашенко, этой уйти от этой борьбы. Они не хотят быть кандидатами в президенты. Только некоторые личности меня удивляют. Ну ввязались в эту гонку, чего сейчас ищите повод выскочить из нее?! И это подается под таким углом, чтобы потом Лукашенко и власть обвинить, что это они создали препятствия. А мы не создаем, чтобы нас не упрекнули. Уж слишком они далеки от народа. Поверьте вы мне. Не во мне дело. Если ты хочешь бороться, тем более с Лукашенко, борись. Борись и ты должен верить в свою победу. А вы же не верите в свою победу. Вы же везде пишете: Лукашенко победит. Спасибо вам, вы формируете в обществе пораженческие настроения. Люди понимают, даже те, которые хотели бы против меня бороться, что не победит их кандидат. Так я лучше или не пойду, или уже за этого негодного Лукашенко проголосую. Вы посмотрите на себя. Не во мне ищите причины. Я не борюсь против вас, я не провожу и не буду проводить предвыборную кампанию, потому что мне стыдно и неудобно с той точки зрения, что я приду к людям и буду про себя что-то говорить. Или какую-то программу: как жить, что мы будем делать, какие направления? Будем нормально жить, будем совершенствовать каждое направление. Это уже заложено. Если вы хотите резкой ломки, я не буду этого делать, это нельзя делать. Особенно сейчас, в кризисное время. Надо удержаться и дальше идти своим путем социально ориентированной экономики. Я не хочу создавать, грубо говоря, буржуазное государство, где будут буржуи сидеть, отучневшие от жира, и нищие будут ходить на них работать. Это рано или поздно боком вылезет. Я не хочу этого. У нас избирательное законодательство. Нормальное. Не хуже, чем у других. И вы будете иметь возможность и следить за подсчетом голосов, и присутствовать на избирательных участках, и получите всю информацию по этим выборам. Я могу вам это гарантировать.

Валерий Калиновский, журналист «Радио свобода»:

Ва Украіне людзі давяраюць заканадаўству. Там кожны кандыдат мае свайго прадстаўніка ў кожнай камісіі.

Александр Лукашенко:

Спасибо вам за украинский предвыборный опыт, закон и так далее. Пока я этого, что в Украине, не хочу. Ни на выборах, ни после выборов. Нигде. В результате прогрессивного украинского закона в Верховной раде Украины представлены все крупные олигархические группировки. Почему? Потому что выборы там проходят за деньги прежде всего! В Беларуси, пока я президент, этого не будет. Поэтому вы мне пример Украины не приводите. В том числе с этого все и начинается — «Майданы», а потом война. Я не хочу, чтобы в Беларуси это было.

Валерий Калиновский, журналист «Радио свобода»:

Вы мяне лёгка падлавілі.

Марина Золотова, главный редактор интернет-портала «TUT.BY»:

Есть ли у вас четкий план, что будет после выборов?

Александр Лукашенко:

После выборов будем жить. Нормально жить. Мы за пять лет решим проблему долгов. И в течение пяти лет мы планируем, рассчитавшись по долгам, никогда не заимствовать, обходиться без заимствований. Мы не будем – и не нужно – такими темпами нам что-то делать в экономике, как это мы делали раньше. Например, модернизация. Мы будем делать это более спокойно. Драматизировать ситуацию мы не намерены. Не только потому, что я хочу успокоить кого-то, нет. Драма здесь не походит. Мы умеем производить хорошую продукцию. Надо ее продавать.

Марина Золотова, главный редактор интернет-портала «TUT.BY»:

В ближайшие пять лет вы ставите перед собой какие-то конкретные задачи по каким-то конкретным экономическим преобразованиям?

Александр Лукашенко:

Мы будем идти путем модернизации нашей экономики. Но я понимаю, чего бы хотелось либеральным экономистам и, наверное, вам, как выразителям. Вы всегда мне говорите: «Няма сістэмных рэформаў». Я и так, и сяк читаю, думаю, хоть бы мне кто-то сказал, какие системные формы вы хотите увидеть в Беларуси? Это первый вопрос. Второй я уже задавал вам вопрос: вы к ним готовы?

Марина Золотова, главный редактор интернет-портала «TUT.BY»:

Я понимаю, что это будет достаточно тяжело, потому что соседние страны этот опыт переживали достаточно болезненно. Та же Польша.

Александр Лукашенко:

Польша. Когда мне американцы, как оплоты демократии в Европе, подкинут 300 миллиардов долларов, я озолочу страну и проведу любые реформы. Поэтому не берите вот так вот пример, когда не знаете глубины. Там вкинуты колоссальнейшие деньги. То, чего мы не имеем.

Выборы — важное политическое событие для страны, но сегодня Беларуси приходится решать непростые экономические задачки. Просели рынки основных покупателей наших товаров: в России, Украине, Казахстане. Сократилось число платежеспособных партнеров.

Александр Лукашенко:

По цене качества мы никому не уступаем. Пример БелАЗа. Наверное, вы тоже со скепсисом отнеслись к недавнему визиту Зимбабве. Но они приехали, подписали договор, который сегодня реализуется. Они забрали наши БелАЗы. Естественно, российский рынок нам никто не мажет одномоментно заместить. Плюс Украина — $7 млрд. мы туда продавали. Сегодня там денег нет. Казахстан (в связи с девальвацией и прочим) обвалился — тоже упали продажи. Одномоментно не заместишь, но я уверен, что в связи с нашей договоренностью с Китаем, Пакистаном, Индией и другими государствами, где нужна наша продукция, мы вырвемся.

Для президента зеркалом экономики является социальная сфера. За последние годы многое удалось изменить, реформировать. Не все еще гладко, но как продвинулась белорусская медицина — невозможно не заметить.

Александр Лукашенко:

В районных больницах (я это видел и знаю) нормальных же операционных не было. В свинушник было зайти проще и приятнее, чем мне в некоторую районную больницу. Мы все это сломали и перестроили. Мы создали все необходимое. Мы обеспечили врачей. И мы дошли до того, что в прошлом году, по-моему, около 150 тысяч иностранцев приехали на лечение за деньги. Писали об этом СМИ: «В Витебскую область нахлынули рожать россияне». Потому что там услуги оказываются на высоком уровне. У нас, слава богу, за последние три года, когда было поручено вице-премьеру контролировать эти вопросы, нет смертности матерей при родах. Мы выхаживаем от 500-700 граммов ребеночка.

Марина Золотова, главный редактор интернет-портала «TUT.BY»:

Мы недавно делали репортаж из деревни в Молодечненском районе. И на всю деревню, из всех людей, с которыми нам удалось пообщаться, нашлось всего два трезвых человека.

Александр Лукашенко:

Вот эти пьяницы, о которых вы говорите, вот они сегодня убирают хлеб. Они нам дают 7 миллиардов экспорта – это сельхозпродукция. Поэтому смотрите на проблему шире. А то, что у нас люди выпивают – ну выпивают. Славяне мы, традиция у нас такая. Кто-то выпивает, а кто-то не выпивает, как вы или я.

Марина Золотова, главный редактор интернет-портала «TUT.BY»:

Проблема ведь не в том, что выпивают, а в том, что пьют очень много.

Александр Лукашенко:

Есть проблема. Пьют. Запретить не могу и не буду. Будем решать через спорт, через здоровый образ жизни. Вот я вчера еще вечером домой в десятом часу из Минска в резиденцию, и говорю Коле: смотри, сколько людей на велодорожке в Раубичи, туча! При том едет одна девушка, одна женщина. Уже сумерки. Не боятся же, ездят. И лес рядом. Но, думаю, раз ездят, значит, считают, что это безопасно. С одной стороны, я порадовался.

Вдвое дольше, чем было запланировано, Александр Лукашенко общался с журналистами негосударственной прессы. В беседе затронули массу тем. Белорусский лидер сообщил, что намерен посетить саммит ООН в Нью-Йорке. Президент высказался о том, что каждый сам вправе выбирать, на каком языке разговаривать.

Дмитрий Лукашук, корреспондент «Еврорадио»:

Праверым інсайдэрскую інфармацыю. Ці праўда, што вы атрымалі запрашэнне і збіраецеся ехать у ЗША на саміт ААН?

Александр Лукашенко:

Поступило предложение дважды выступить в ООН – на общей дискуссии и потом на очень важной тематической, на которой будут выступать главы государств. В тот же день, что и мне предложено, будет выступать президент США, президент России. Поэтому, скорее всего, придется посетить ООН. Наверное, будет не понятно, если я не буду там присутствовать.

Обсуждали проблемы современной школы, необходимость вести здоровый образ жизни и воспитание детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Золотова, главный редактор интернет-портала «TUT.BY»:

Чему вы учили старших сыновей, чему вы учите младшего сына? Что самое главное?

Александр Лукашенко:

Знаете, может пафосно прозвучит, я хочу, чтобы мои дети были людьми. Вот этому я и учу их. Все, что умею делать я, умеют делать мои старшие сыновья. И младший умеет, но он еще маленький, он не может рубить дрова и косить траву, как я. А для мужика это надо. Домом надо заниматься. А у нас же сегодня мужики, так лампочку некоторые не могут вкрутить, гвоздь забить. Я хочу, чтобы они были людьми, естественно, хочу, чтобы они получили нормальное образование.

Александр Лукашенко:

Будут какие-то вопросы, давайте будем их решать. Я действительно хочу, чтобы вы ценили свою земл. Успехов вам!

Журналисты, как правило, излишней скромностью не страдают, поэтому, пользуясь случаем, попросились в гости к белорусскому президенту. Даже косить обещали рядом с главой государства. Александр Лукашенко такой возможности не исключил — всё впереди.