Александр Лукашенко: будет единство внутри страны – справимся с любыми угрозами

Новости Беларуси. После официальных торжеств на площади Победы в Минске Президент пообщался с журналистами. Отвечая на вопросы представителей СМИ,

глава государства в очередной раз высказал свое мнение относительно непростой ситуации,

которая складывается сегодня в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас есть все для того, чтобы сегодня защитить наш клочок земли, на котором живут наши люди. Я не стану перечислять те успехи. Вы сказали об обороноспособности. Еще раз напомню вам, что мы уже в третий раз буквально за два десятилетия реформируем и перестраиваем, совершенствуем наши Вооруженные Силы, приспосабливая к возможным негативным событиям. Выводы делаем и извлекаем уроки из того, что происходит во всем мире. Мир крайне неспокоен, идут войны. Мы тщательно наблюдаем за тем, что происходит, делаем выводы и в связи с этим приспосабливаем свои Вооруженные Силы для защиты нашего отечества. Поэтому вы можете не переживать за спокойствие и мир в нашей стране. Главное, чтобы у нас всегда было единство внутри страны. Будет оно – справимся с любыми угрозами.