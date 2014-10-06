Александр Лукашенко: Беларуси и Азербайджану следует всячески наращивать взаимный товарооборот

Новости Беларуси. Беларуси и Азербайджану следует всячески наращивать взаимный товарооборот. Об этом заявил 6 октября президент на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

Сегодня две страны – стратегические партнеры. Налажен политический и международный диалог, из года в год развиваются торгово-экономические отношения.

За первое полугодие 2014 товарооборот вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого.

Тем не менее этого не достаточно. Также развивать надо производственную кооперацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам главы государства, в будущем Азербайджан нужно сделать опорной базой по производству многих товаров и продавать совместный продукт на регион.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У нас прекрасные личные отношения с президентом Азербайджана, больше, чем дружеские. Мы абсолютно доверяем друг другу. Я – ему, он – мне. И вот эти личные отношения перенесены на межгосударственный уровень, у нас очень хорошие межгосударственные отношения. Мы люди чувствительные, в Беларуси. Может, чем-то в этом плане похожи на кавказцев, то есть на вас. Если добро делают тебе, то мы очень долго это помним. Вы никогда нас в беде не бросали, в трудные времена вы всегда нас поддерживали и помогали. Мы также Азербайджан поддерживаем и будем это делать и впредь. Благо, что ведь запретных тем в наших отношениях нет. Мы можем свободно дружить, сотрудничать, мы никогда не ставили цель дружить против кого-то или сотрудничать. Это в интересах наших народов: нашего братского азербайджанского народа, и белорусского народа.

Думаю, перспективы у нас очень большие. Это богатейшая страна, Азербайджан, на востоке, и нам иметь товарооборот там 300, даже 500 млн долларов – даже стыдно об этом говорить. Поэтому нам надо всячески наращивать товарооборот. И самое главное, о чем мы договаривались с президентом, мы должны сделать Азербайджан опорной базой по производству многих товаров, современных товаров. И с территории Азербайджана на том регионе продавать эти товары. Это уже совместный должен быть продукт. Поэтому мы уделяем большое внимание тому, чтобы там развивать производство наиболее востребованной белорусской техники (вы это знаете), начиная со сборки и локализации дальнейшей. Скажу откровенно, это еще и потому важно, что Азербайджан всегда и компании поддерживают финансово такие проекты. Это большое дело. Не надо куда-то ехать, просить кредит, если они средства могут получить на месте, прокредитоваться и так далее. Это выгодно и финансовым организациям, которые кредитуют подобные проекты, а тем более выгодно производственникам.

Эльмар Мамедъяров, министр иностранных дел Азербайджанской Республики:

Та оценка, которую вы дали двусторонним отношениям, полностью совпадает с той оценкой, которой напутствовал меня перед приездом с официальным визитом в Минск мой президент. Мы также нацелены на то, что взаимоотношения между Азербайджаном и Беларусью будут предметом нашего дальнейшего сегодняшнего интенсивного обсуждения в Министерстве иностранных дел. Увеличить товарооборот, потому что, с точки зрения политической составляющей, у нас на международной арене, в международных организациях совпадение позиций практически по всем вопросам международной тематики и проблематики.

Дипломатические отношения республики выстраивают уже 20 лет. Президенты постоянно обмениваются визитами.

В Беларусь Азербайджан экспортирует нефтепродукты, соки и шоколад. Наша же страна поставляет в это государство тракторы, принадлежности для автомобилей, молоко.

Функционируют в Азербайджане и совместные производства. Сборку белорусской техники наладили в Гяндже. Начиная с 2007 года выпустили более 6 тысяч грузовиков и тракторов. В перспективе реализация проектов по созданию совместных производств автобусов, колесных тягачей и лекарственных средств.

О том, что сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном развивается поступательно и динамично, говорили и на переговорах глав внешнеполитических ведомств двух стран. Главные темы — сотрудничество на международной арене, в гуманитарной сфере, вопросы совершенствования договорно-правовой базы.

Говорили и о перспективах. Например, о том, что экономическая составляющая белорусско-азербайджанских отношений может быть более интенсивной.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

По итогам переговоров, я думаю, можно констатировать, что мы четко понимаем направление нашего развития, мы четко видим пути нашего совместного сотрудничества. Думаю, что в ближайшее время это сотрудничество принесет конкретные осязаемые результаты.

Эльмар Мамедъяров, министр иностранных дел Азербайджанской республики:

Есть вопросы энергетики, где белорусские компании достаточно успешно могли бы применяться. Буквально недавно в Азербайджане состоялось подписание о начале разработки «Южного газового коридора» - это огромный проект строительства газовых трубопроводов. Это 50 миллиардов капиталовложений, которые должны быть осуществлены в следующие 5 лет.

По традиции азербайджанская делегация во главе с министром иностранных дел этой страны отправилась и на площадь Победы. Здесь в торжественной обстановке гости возложили цветы к монументу и почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Торжественным маршем прошла рота почетного караула.