Александр Лукашенко: Беларусь заинтересована в поддержании с США полноценного сотрудничества

Новости Беларуси. Беларусь была и будет заинтересована в поддержании с Соединёнными Штатами полноценного сотрудничества. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с американскими конгрессменами. Как отметил глава государства, в последнее время контакты между странами значительно активизировались, постепенно растёт и товарооборот. Прежде всего благодаря белорусскому экспорту. Несмотря на наличие некоторых политических разногласий, стороны также готовы сотрудничать в области инвестиций и производственной кооперации.

Конгрессмены из США прибыли в Беларусь накануне. Впервые за последнее время в Минске такая представительная делегация американских законодателей. Они бдят интересы сразу трех штатов в конгрессе: Калифорнии, Нью-Йорка и Теннесси. Кстати, у Стивена Коэна из Теннесси почти белорусские корни — его бабушка родом из наших мест. Конгресс в Америке, как и парламент у нас, генерирует законы. Следуя законам дипломатии, американские политики уже успели побывать в знаковом для белорусов месте — мемориальном комплексе «Тростенец». Беларусь одна из немногих стран, где так чтят память героев победы.

Это приветствие может стать победой дипломатии и дать старт новому этапу для стран. Дипотношения между Беларусью и США установлены еще в 1991 году, но политические разногласия, которые возникли в середине 2000-х, диалогу между Беларусью и США уж точно не способствовали. Как и ограничительные меры в торговле. Но официальный Минск всегда готов к контактам, вести сотрудничество напрямую без предрассудков и стереотипов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я хочу, чтобы вы знали: мы абсолютно ничего не скрываем от вас. Все, что вы желаете увидеть в Беларуси, та возможность, которая будет вам предоставлена, позволит составить целостное впечатление о нашей стране. Вы можете находиться в Беларуси столько, сколько вам захочется, пока у вас действительно не сложится целостное впечатление. Пусть в чем-то негативное, в чем-то позитивное, но это будет ваше впечатление о нашей стране. Я полагаю, что нам стоит строить отношения между США и Беларусью не по средствам массовой информации, а непосредственно изучая обстановку в странах, и делать из этого соответствующие выводы. Я бы вас попросил, чтобы вы свои замечания нам высказали. Мы не любим, когда нас толкают в спину, мы никогда не согласимся с тем, когда нам навязывают силой какую-то волю. Но мы хорошие ученики. Если вы нам предложите варианты, которые будут продвигать нашу страну к суверенитету, большей независимости, если вы нам предложите варианты, которые будут улучшать жизнь белорусского народа, мы будем вам очень благодарны и немедленно возьмем их на вооружение.

Наталья Бреус, СТВ:

Вопрос перезагрузки белорусско-американских отношений уже давно назрел. О том, что пауза затянулась, говорили на встрече с Александром Лукашенко и сами конгрессмены. Начиная с 2012 года, наметился прогресс в отношениях с Соединенными Штатами. Постепенно возобновляются визиты на правительственном уровне.

Эти представители парламента США впервые в Беларуси. Политики принадлежат к разным партиям. Но и демократы, и республиканцы сошлись в одном — они увидели более прогрессивное государство, нежели пишут в СМИ.

Дана Рорабакер, член палаты представителей конгресса США от штата Калифорния:

Это визит после долгой паузы. Этот период затянулся. Мы должны были обмениваться визитами чаще. Я надеюсь, что нынешний приезд – первый из многих, которые откроют нам новые возможности для наших взаимоотношений. Я был рад увидеть в Беларуси то, что увидел. И та картина, которая мне открылась, воздает должное вашим усилиям и усилиям вашей страны, которые были сделаны для народа. И я надеюсь, что у вас есть еще многое, чем можно гордиться. И что у нас действительно существует множество сфер для сотрудничества.

Не все еще привыкли к новому имиджу Беларуси. Сегодня республика уже воспринимается многими в первую очередь как государство-миротворец и даже донор международной безопасности. Эти усилия Беларуси оценили и американские гости.

Дана Рорабакер, член палаты представителей конгресса США от штата Калифорния:

Нам необходимо общаться, сотрудничать. Сегодня нам необходим мир, нам необходимо обеспечивать благосостояние всему миру. И если наши правительства будут сотрудничать, мы можем сделать это возможным. Например, я хотел бы работать вместе с вами, чтобы выработать некоторые рекомендации по тому, как достигнуть мира на Украине. Я хотел бы отметить тот позитивный вклад правительства в ситуацию для установления мира и для разрешения конфликта на Украине, который стоит жизней украинскому народу.

От американской стороны прозвучало предложение повысить уровень диппредставительства. Первым шагом навстречу могло бы стать возвращение посла США в Минск и посла Беларуси в Вашингтон.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Наша страна заинтересована в поддержании с Соединёнными Штатами полноценного сотрудничества. Мы в общем-то от этой позиции никогда не отходили, даже в самые худшие времена наших отношений. И в эти же сложные времена, даже в них, белорусско-американские отношения не прекращались. Взаимодействовали мы всегда по вопросам обеспечения глобальной и региональной безопасности, что очень актуально сегодня, предотвращения незаконного транзита ядерных материалов. Мы очень ценим поддержку наших инициатив в Организации Объединенных Наций, готовность Штатов содействовать присоединению Беларуси к Всемирной торговой организации. Продолжается взаимодействие между белорусскими и американскими правоохранительными органами, налаживаются межрегиональные связи, развивается сотрудничество в области науки, культуры, образования.

Соединённые Штаты — один из ведущих инвесторов в экономику Беларуси. Только за 2014 год в Синеокую поступило почти 70 миллионов долларов американских инвестиций. Важным событием для двустороннего диалога стало проведение в Нью-Йорке в сентябре 2014 года Белорусского инвестиционного форума. Тогда в нём приняло участие более сотни американских компаний. В 2015 году подрос и общий товарооборот.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

США для нас - многообещающий торговый партнер и инвестор, и мы это не скрываем. Мы заинтересованы в получении доступа белорусских производителей к платежеспособному, емкому американскому рынку. Взаимно готовы сделать все для того, чтобы комфортно было работать вам здесь, в Беларуси. Мы заинтересованы в привлечении инвестиций, развитии производственной кооперации, получении кредитных ресурсов.

Американские корпорации проявляют к Беларуси нарастающий интерес. В том числе с определенными преимуществами, которые дают создание Таможенного союза и нашего участия в Евразийском экономическом союзе.

На сегодняшний в Беларуси работает около 400 предприятий с американским капиталом. Однако уверен, что потенциал нашего экономического сотрудничества значительно больше. Несмотря на наличие некоторых разногласий в политической сфере, я уверен, что проблемных вопросов, которые нас разделяют, меньше, чем сближающих положительных факторов.

По инициативе американской стороны прошли встречи в Национальном банке, Министерстве иностранных дел и в Академии наук. Как глава комитета по науке конгрессмен Рорабакер интересовался последними разработками в аэрокосмической сфере и энергосбережении.

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной Академии наук Беларуси:

Американцев интересует все. По IT-технологиям американцы заказывают в нашем Парке технологий программы. В области сельского хозяйства Академия наук имеет много знаковых и прорывных вещей, разработок в области новейших видов питания, продовольствия. Американская сторона заинтересована даже в покупке наших новейших видов продовольствия.

Кстати, американский конгрессмен прибыл в Беларусь не один, а в сопровождении 11-летней дочки.

Дана Рорабакер, член палаты представителей конгресса США от штата Калифорния:

Вчера моя дочь была в цирке. Если я хочу детям показать цирк в Америке, я приглашаю их к себе на работу, чтобы они посмотрели, что там происходит.

Когда я вернусь в США, я в первую очередь буду говорить о своих впечатлениях. Нас пытаются убедить, что Беларусь и Россия — враждебные для нас страны. Это не так. По возвращении в США я в первую очередь буду говорить о том, что люди здесь хорошие и замечательные, не желают нам зла. Я должен честно сказать, освещение событий Беларуси в нашей прессе негативное, поэтому, когда я вернусь, я постараюсь это исправить.

К этому визиту приковано большое внимание, ведь интерес к Беларуси на американском континенте есть, несмотря на существующие противоречия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.