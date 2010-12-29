А. Лукашенко принял ряд новых кадровых назначений в Правительстве

Сегодня продолжилось формирование нового состава белорусского Правительства, а также ключевых направлений государственного аппарата. Президент рассмотрел кадровые вопросы. В ротации — три десятка человек. Большинство из них осталось на своих должностях. Но есть и новые лица.

В частности, это губернатор Гомельской области, руководитель Академии наук Беларуси, а также министры по чрезвычайным ситуациям, образования, архитектуры и строительства.

Всем уже с нового года предстоит решать новые задачи, озвученные на Всебелорусском народном собрании. Напомним, главная цель — построение инновационного государства с принципиально новыми производствами и внедрением новейших технологий во всех отраслях экономики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Новых лиц в Правительстве сразу пять. На посту губернатора Гомельского облисполкома, Александра Якобсона, который вчера назначен председателем Комитета госконтроля, сменит Владимир Дворник. До этого он возглавлял Мозырский райисполком. Родом с Речицкого района и хорошо известен в регионе. Работу в секторе сельского хозяйства сочетал с депутатской. Три созыва подряд избирался в Гомельский областной Совет депутатов, а после и в Совет Республики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларуси:

Мне импонирует даже уже то, что сделано сейчас на Мозырщине, а сделано немало. Это хороший промежуток времени. Не перехвалить бы вас, но я так отметил, что если человек на своем месте, если он желает работать, если он ответственный, он стремится в любое время и может что-то сделать. То есть в жизни всегда есть место подвигу, как в советские времена говорили.

Теперь я очень надеюсь, что Гомельская область с вашим приходом получит определенное ускорение. Не хочу сказать, что это будет рывок, прыжок и так далее, потому что проблем на Гомельщине хватает. Но я уверен, что должно быть устойчивое, уверенное движение вперед. Это во-первых.

Во-вторых, задачи мы перед собой поставили амбициозные на предстоящую пятилетку. И, конечно же, я смотрю, где мы можем дополнительно чего-то выжать. С любой области можно выжать и выжать можно много. У Гомеля, у Гомельщины большие резервы. Область огромная, и если Гомельщина сработает не просто хорошо, а очень хорошо, это будет большой залог, что мы выполним то, что мы себе определили на предстоящую пятилетку.

Новый руководитель и в Национальной Академии наук. Напомним, бывший председатель Президиума Михаил Мясникович вчера назначен премьер-министром страны. Его сменил профессор, лауреат государственной премии в области науки и техники Анатолий Русецкий — директор одного из ведущий научных институтов — тепло- и массообмена. По квалификации — инженер-механик.

На заре карьеры Анатолий Русецкий работал ведущим конструктором в Академии наук. Из государственных постов — дважды был министром промышленности. Доктор технических наук и автор более 60 научных трудов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Давая сегодня поручения, Глава государства заявил, что в следующем году намерен посетить Академию наук лично. Стране нужны новейшие технологии и уклад пятого, шестого уровней.

Анатолий Русецкий, председатель Президиума НАН Беларуси:

Реальный сектор экономики — это важнейшая задача в пятилетке, в том числе по созданию новых технологий, производств с пятым-шестым технологическим укладом. Поэтому, конечно, науке придается очень значимая роль. И Глава государства обратил особое внимание, что необходимо реальное взаимодействие с нашими реальными секторами экономики, чтобы те достижения, которые имеют наши ученые, имели и завершающую стадию — внедрение в производство. Обязательно, конечно, чтобы мы думали о перспективе, потому что оперативные задачи, которые сейчас решаются, важны, но необходима стратегия создания нового научного задела.

В Правительство пришел и еще один ученый. Доктору физико-математических наук, Сергею Маскевичу, который до этого момента возглавлял постоянную Комиссию по международным делам и связям с СНГ Палаты Представителей Национального собрания, предстоит на новый уровень выводить белорусское образование. Он назначен министром профильного ведомства. Профессор, академик Международной академии образования.

Александр Лукашенко:

Ломать ничего не надо, но подшлифовать придется. Надо убрать все лишние структуры — они не нужны. Там, где можно подсократить, что-то лишнее убрать, на уровне, чуть ниже вашего — это надо приводить в нормальное состояние. Система должна быть не громоздкой и работоспособной. Тут еще нам работать надо. Ну и бывший министр уже некуда не денется. Его задача, наоборот, — поддержать. Мое отношение к этой системе вы знаете. Без этой системы мы вообще существовать не можем. Это не Россия. У них там можно нефть и газ качать и жить. У нас этого нет. Нам надо образованные и умные люди.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

Президент обратил внимание на систему управления в образовании, отметил, что принятые в настоящее время решения, реформы, в том числе и образовательный кодекс, создают все основания и предпосылки, чтобы она была устойчивой и успешно развивалась. Вместе с тем требуется шлифовка, требуется упростить некоторые элементы управления.

Владимир Ващенко теперь министр по чрезвычайным ситуациям. Пришел с поста начальника Могилевского областного МЧС. Президент раскритиковал ведомство и высказал пожелание быть ближе к людям и давать результат.



Анатолию Ничкасову предстоит наводить порядок в строительной отрасли. Ряд откровенных пробелов выявилось во время мониторинга, проведенного Администрацией Президента в этом году. Отрасль ему хорошо известна: последнее место работы — в должности заместителя министра.

Александр Лукашенко:

Очень серьезный вопрос — вопрос организации дела и ценообразования в строительстве. Это очень большой вопрос. Мне кажется — и бывший министр высказался — цены на газ поднимутся, будут повыше, поэтому это отразится на строительстве. Давайте мы это дело забудем, и всё повышение, которое будет, на сырье, ресурсы и прочее, снивелируем за счет понижения себестоимости. А у нас в строительстве, как и в сельском хозяйстве, конь не валялся — там еще можно сокращать производство. Если у нового министра и вице-премьера подскочат цены на строительство, как у нас это обычно бывало — вот, мы рыночники, рыночные условия, мы знаем, как в рынке формируются цены, а вы — тем более — это будет плохо. Поэтому при любом росте на энергоресурсы и так далее надо это покрыть сокращением затрат по любым направлениям.

Анатолий Ничкасов, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Сегодня еще раз был поднят вопрос о необходимости развития жилищного строительства не только в нашей республике, но и за руб ежом, наращивание экспортного потенциала. В развитии строительной промышленности стоят задачи в создании достаточных мощностей, которые бы справились с растущими объемами жилищного строительства.

В большинстве министерств и ведомств руководители остались прежними. Таким образом, как и было заявлено Главой государства, еще до Нового года Правительство Беларуси сформировано практически полностью. Как заявляют в пресс-службе белорусского лидера, расстановка сил по ключевым направлениям госаппарата будет завершена в ближайшее время. В Новый год Беларусь вступает с новыми силами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».