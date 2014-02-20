Новости Беларуси. 20 февраля завершается регистрация кандидатов в депутаты местных Советов Беларуси. На 18 тысяч депутатских мандатов претендуют чуть более 22 тысяч человек. Они выдвинуты политическими партиями, трудовыми коллективами, а также путем сбора подписей избирателей. Средний конкурс на избирательный округ составляет 1,2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наибольшее число претендентов на место – в Минском городском Совете депутатов. Здесь конкурс достиг 4,7.

Далее, с момента регистрации, в стране стартует предвыборная агитация. Она продлится по 22 марта включительно. День выборов назначен на 23 марта.