Прямой эфир

20 февраля завершается регистрация кандидатов в депутаты местных Советов Беларуси

20 февраля 2014 10:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 20 февраля завершается регистрация кандидатов в депутаты местных Советов Беларуси. На 18 тысяч депутатских мандатов претендуют чуть более 22 тысяч человек. Они выдвинуты политическими партиями, трудовыми коллективами, а также путем сбора подписей избирателей. Средний конкурс на избирательный округ составляет 1,2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наибольшее число претендентов на место – в Минском городском Совете депутатов. Здесь конкурс достиг 4,7.

Далее, с момента регистрации, в стране стартует предвыборная агитация. Она продлится по 22 марта включительно. День выборов назначен на 23 марта.

# Выборы в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Майдан в Киеве: число жертв достигло 28 человек, в больницах – более 160, появились перебои с поставками продовольствия
20 февраля 2014 08:08

Майдан в Киеве: число жертв достигло 28 человек, в больницах – более 160, появились перебои с поставками продовольствия

Беспорядки в Украине: в Киеве более 30 человек погибли за сутки, свыше 800 ранены, 20 февраля – день траура по погибшим
19 февраля 2014 17:52

Беспорядки в Украине: в Киеве более 30 человек погибли за сутки, свыше 800 ранены, 20 февраля – день траура по погибшим

Выборы в местные Советы депутатов в Беларуси: в Минске началась регистрация кандидатов
19 февраля 2014 13:45

Выборы в местные Советы депутатов в Беларуси: в Минске началась регистрация кандидатов