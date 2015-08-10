10 августа начинается визит премьер-министра Пакистана в Беларусь

Новости Беларуси. Президент Беларуси встретится 10 августа с премьер-министром Пакистана. Александр Лукашенко и Наваз Шариф проведут переговоры сначала в узком, а затем в расширенном составе. Высокий гость пробудет в Беларуси до 12 августа. За это время он также проведет ряд официальных встреч, посетит машиностроительные предприятия, выступит с лекцией в Белорусском государственном университете.

Напомним, в мае в Исламабаде с официальным визитом побывал президент Беларуси. Александр Лукашенко провёл переговоры на высшем уровне. Вместе с главой нашего государства в Пакистане находилась большая белорусская делегация: министры, предприниматели, руководители крупных государственных и частных структур. Было заключено более 20 контрактов на сумму около 60 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Гринкевич, начальник управления Азии, Австралии и Океании Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Тот факт, что премьер-министр принял приглашение президента и приезжает в Беларусь спустя два месяца после визита президента Республики Беларусь в Пакистан, говорит о многом. Это значит, что обе стороны видят потенциал развития сотрудничества, те направления, которые нужно и можно развивать.

Масуд Раджи, посол Исламской Республики Пакистан в Республике Беларусь:

Подписан 21 документ о сотрудничестве между двумя странами и готовится заключение многих других соглашений в области экономики, дипломатии и других сфер.