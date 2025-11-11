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Более 30 остановок обновят в Жодино в Год благоустройства

11 ноября 2025 08:33
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В рамках Года благоустройства в Жодино обновят более 30 остановочных павильонов. Они выполнены в современном стиле, их цвет гармонирует с окраской электробусов, которые курсируют по городу.

Более 30 остановок обновят в Жодино в Год благоустройства-2

Уже установлено более двух десятков таких современных остановок. Остальные появятся до конца года. Отметим, в Жодино реализуют концепцию «зеленого города». Здесь уже активно используют экологически чистый транспорт. По улицам курсирует 14 электробусов.

Более 30 остановок обновят в Жодино в Год благоустройства-4

Алексей Попков, заместитель председателя Жодинского городского исполнительного комитета:
В следующем году эту работу продолжим, чтобы все остановки были в едином оформлении, так как были остановки разных лет, разного исполнения. Чтобы они соответствовали современным нормам и требованиям, было принято решение о замене этих остановок.

Более 30 остановок обновят в Жодино в Год благоустройства-6

Также в 2025 году в Жодино открылась современная автостанция с просторным вестибюлем, электронными табло расписания и комфортной зоной ожидания. Все это – в центре города.

Почти 100 тыс. белорусов приняли участие в осеннем марафоне благоустройства.

# Год благоустройства

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