Звездопад в небе над Беларусью можно будет увидеть в ночь с 12 на 13 августа

Новости Беларуси. Метеоры Персеиды подарят шанс на счастье. Предстоящей ночью нас ожидает красивейшее зрелище - поток падающих с неба звезд, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждое лето Земля проходит сквозь обломки и пыль кометы Свифта-Туттля. Частицы пыли, оторвавшиеся от ядра кометы, попадают в земную атмосферу и в ней сгорают. С Земли создается ощущение, что начинается грандиозный звездопад.

Правда, жители мегаполисов не смогут увидеть столь красивое явление природы, так как слишком яркий свет фонарей и ночной рекламы не позволит заметить вспышки метеоритов. Поэтому желающим полюбоваться звездопадом и загадать желание можно посоветовать уехать подальше за город.