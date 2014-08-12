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Звездопад в небе над Беларусью можно будет увидеть в ночь с 12 на 13 августа

12 августа 2014 08:18
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Новости Беларуси. Метеоры Персеиды подарят шанс на счастье. Предстоящей ночью нас ожидает красивейшее зрелище - поток падающих с неба звезд, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждое лето Земля проходит сквозь обломки и пыль кометы Свифта-Туттля. Частицы пыли, оторвавшиеся от ядра кометы, попадают в земную атмосферу и в ней сгорают. С Земли создается ощущение, что начинается грандиозный звездопад.

Правда, жители мегаполисов не смогут увидеть столь красивое явление природы, так как слишком яркий свет фонарей и ночной рекламы не позволит заметить вспышки метеоритов. Поэтому желающим полюбоваться звездопадом и загадать желание можно посоветовать уехать подальше за город.

# общество # Космос # Фотофакт

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