Укрепляя информационное единство – в Гродно завершился VI Форум медийного сообщества Беларуси

Конкуренция скоростей, платформ и смыслов. Когда в одном городе одновременно собираются сотни журналистов, новостей и идей – получается Форум медийного сообщества Беларуси в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пишущая братия, блогеры, медиаменеджеры и эксперты в течение двух дней обсуждали, какими должны быть современные средства массовой информации и как сохранить позиции отечественной журналистики в условиях глобальной конкуренции. Сегодня ключевой день форума: прошло пленарное заседание, презентации об использовании искусственного интеллекта в региональных медиа, тематические выставки.

Также была раскрыта главная медиа-интрига года! Кто стал победителем и лауреатом главной профессиональной премии для печатных и сетевых СМИ страны. Приветствие участникам форума и Национального конкурса «Золотая Литера» направил Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что «Сегодня эти знаковые для отечественной медиа-индустрии события являются площадкой принятия эффективных решений в интересах информационного суверенитета родной Беларуси». По мнению Президента, эти мероприятия объединяют талантливых журналистов и молодое поколение авторов в творческом стремлении сделать информационную повестку ярче, острее и актуальнее. Что увезут с собой участники – кроме наград, новых идей и понимания того, каким становится современное медиа-пространство? Галина Буро – как крепнет информационное единство.

Ранее утро. Впереди день напряженной работы VI форума медийного сообщества Беларуси. Но перед стартом – дань памяти героическому прошлому. Участники VI Форума медийного сообщества возложили цветы к Вечному огню

От памяти через сохранение лучших традиций к развитию – на это ориентируется белорусское медиасообщество. Более 700 участников форума в областной филармонии – журналисты, блогеры, идеологи, эксперты со всей страны. Всех объединяет миссия – доносить правдивую информацию до людей. На выставке книги, написанные представителями СМИ, снимки рабочих фотомоментов, отдельные стенд – женские лица журналистики. А вот и ответ прекрасного пола: есть ли разделение в инфополе на женские новости и мужские.

Анастасия Лавринчук, ведущая ЗАО «Столичное телевидение»:

Женщины могут все, в особенности наши коллеги реализуют себя и как матери, и как профессионалы, и как друзья. То есть абсолютно все сферы жизни, мы можем сказать, что они реализовали себя в полной степени.

Цифровая среда – единый информационный фронт для журналистов. На пленарном заседании говорили о той борьбе за умы, которая сегодня идет с нашими оппонентами. Проиграть не имеем права. Несмотря, порой, на довольно «грязную игру» соперников. Например, по блокировке ютуб-каналов ведущих СМИ страны. Наш канал ощутил на себе. Перцов: медиасообщество должно активно принимать все изменения, которые происходят в медиаландшафте страны. Подробнее тут.

Западную инфоложь, как никто, знает изнутри немецкий блогер Михаэль Альбрехт. Он боролся с ней, когда жил в Германии, затем в Украине, за свою правду попал вместе с женой под прессинг. И только в Беларуси смог ощутить спокойствие и свободу слова – теперь работает на гомельской телерадиокомпании.

Михаэль Альбрехт, немецкий блогер, редактор телерадиокомпании «Гомель»:

На передовой я находился уже очень давно, только раньше я не показывал мое лицо, естественно, потому что на Украине говорить правду это очень очень опасно. Я знаю это по себе. В век технологий жаркая дискуссия разгорелась в зале по вопросу законодательного регулирования новых явлений в медиапростанстве. Тот случай, когда в споре рождается истина.