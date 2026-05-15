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Протестанты Беларуси и гуманитарная помощь США. Подробности встречи Лукашенко с Франклином Грэмом

15 мая 2026 17:40
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От стратегического партнерства до гуманитарного диалога. Рабочий день Президента Беларуси объединил сразу несколько направлений – союзную повестку, африканский вектор и даже вопросы веры. Утром состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Обсудили развитие торгово-экономического взаимодействия, вопросы обороны, а также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Позже во Дворце Независимости прошли сразу две встречи. С Франклином Грэмом – главой Евангелистской ассоциации Билли Грэма и Президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. К теме сотрудничества Минска и Хараре мы еще вернемся, а сейчас подробнее о диалоге, который вышел далеко за рамки исключительно религиозной тематики.

Протестанты Беларуси и гуманитарная помощь США. Подробности встречи Лукашенко с Франклином Грэмом-2

Разговор с Франклином Грэмом получился обстоятельным. В центре внимания – международное взаимодействие, гуманитарная повестка и роль религии в укреплении мира.  Как подчеркнул Александр Лукашенко: Беларусь остается страной, где в согласии живут представители 25 конфессий, и это один из ключевых брендов нашего государства. Обсуждались и перспективы расширения контактов, включая взаимодействие с религиозными общинами и развитие диалога между странами.

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Протестанты Беларуси и гуманитарная помощь США. Подробности встречи Лукашенко с Франклином Грэмом-4

Рабочий кабинет Президента Беларуси напоминает вавилонскую башню современности. Здесь можно встретить представителей из разных уголков мира. Таково международное позиционирование нашей страны. 14 мая Александр Лукашенко приветствовал главу внешнеполитического ведомства Шри-Ланки (с санскрита переводится как благословенная земля), а сегодня принял президента из другой части света, который сам привык всех благословлять. Глава государства встретился с самым известным протестантским пастором Атлантики. Должность у него такая – президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Билли Грэма.

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Среди участников встречи и уже хорошо знакомая для Александра Лукашенко Грета Ван Састерен – супруга спецпосланника США Джона Коула, она же известный американский журналист.

Протестанты Беларуси и гуманитарная помощь США. Подробности встречи Лукашенко с Франклином Грэмом-6

Интервью, которое Грета взяла у Лукашенко оказалось острым, а вот сегодняшнее общение оказалось не по официальному теплым. Франклин Грэм – президент и генеральный директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма. Он сын, который продолжил дело своего отца. Ассоциация функционирует уже 75 лет. Одно из направлений деятельности – оказание гуманитарной помощи.

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Понятно, благотворительность лишь одно из направлений деятельности ассоциации. А вообще проповедники «подкупают» людей мира идеалами гуманизма. Протестантизм полностью отражает американскую модель жизни: работать и радоваться. 

Протестанты Беларуси и гуманитарная помощь США. Подробности встречи Лукашенко с Франклином Грэмом-8

Впрочем и в Беларуси протестанты не с 90-х обосновались. С этими идеями наши люди возвращались с заработков еще в начале XX века. А смыслы реформации, как реакции на католицизм, посеяли на религиозном поле еще магнаты Радзивиллы. В XVI веке протестантизмом увлекся весь истеблишмент княжества. В светской Беларуси у каждого своя дорога к храму. А Президент вспомнил, как будучи парткомом, сам ходил по домам протестантов. 

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Архитектурное отражение белорусской веротерпимости – Молитвенный дом в Ольшанах – самый высокий в Европе. А сам агрогородок – не только огуречная, но и неофициальная столица протестантской дестинации. Франклин Грэм несколько раз посещал соседнюю Россию, а вот в Беларуси такой встречи он удостоился впервые. Тем самым Минск подчеркнул свое уважительное отношение к межконфессиональному диалогу – такая у нас внутренняя политика. Но Грэм является, что называется, духовником Трампа, а это уже элемент дипломатии и геополитики.

Протестанты Беларуси и гуманитарная помощь США. Подробности встречи Лукашенко с Франклином Грэмом-10

Франклин Грэм, президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Билли Грэма:
Я близкий друг Президента Трампа, я считаюсь его духовным советником. Мы очень надеемся, что встреча Президента Трампа и Президента Лукашенко произойдет в ближайшее время. И, безусловно, я донесу то, что было сказано Президентом до Президента Трампа. Мы очень надеемся, что вот эта возможность как-то сблизит наши страны, сблизит наши народы. 

Протестанты Беларуси и гуманитарная помощь США. Подробности встречи Лукашенко с Франклином Грэмом-12

Весь мир облетели кадры где Белый дом превратился в молитвенный. Группа пасторов и религиозных лидеров провела коллективный молебен за Дональда Трампа прямо в Овальном кабинете. Франклин Грэм обещал помолится и за Лукашенко, но уже в кругу белорусских протестантов на круглой «Чижовка-Арене». Геометрия здесь не причем. Свою встречу они назвали фестивалем надежды.  

Протестанты Беларуси и гуманитарная помощь США. Подробности встречи Лукашенко с Франклином Грэмом-14

А если серьезно, то Франклин Грэм два дня подряд готов рассказывать белорусам о Христе. О том, что Христос Воскрес мы знаем уже более тысячи лет. Например, прямо сегодня православная церковь вспоминает Бориса и Глеба – младших сыновей равноапостольного Владимира – просветителя наших земель. Имя благоверных князей, первых отечественных святых, носит Борисоглебская Каложская – одна из древнейших сохранившихся церквей Древней Руси. Расположена в Гродно. А 16 мая в нашей столице пройдет и протестантский фестиваль надежды, и православный Крестный ход в поддержку семьи и традиционных ценностей нашей цивилизации. Именно отсюда и начинается наша вера, надежда и любовь.

# Александр Лукашенко # Религия # Беларусь-США

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