Протестанты Беларуси и гуманитарная помощь США. Подробности встречи Лукашенко с Франклином Грэмом

От стратегического партнерства до гуманитарного диалога. Рабочий день Президента Беларуси объединил сразу несколько направлений – союзную повестку, африканский вектор и даже вопросы веры. Утром состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Обсудили развитие торгово-экономического взаимодействия, вопросы обороны, а также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко провел встречу с Президентом Зимбабве – что обсудили? Позже во Дворце Независимости прошли сразу две встречи. С Франклином Грэмом – главой Евангелистской ассоциации Билли Грэма и Президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. К теме сотрудничества Минска и Хараре мы еще вернемся, а сейчас подробнее о диалоге, который вышел далеко за рамки исключительно религиозной тематики.

Разговор с Франклином Грэмом получился обстоятельным. В центре внимания – международное взаимодействие, гуманитарная повестка и роль религии в укреплении мира. Как подчеркнул Александр Лукашенко: Беларусь остается страной, где в согласии живут представители 25 конфессий, и это один из ключевых брендов нашего государства. Обсуждались и перспективы расширения контактов, включая взаимодействие с религиозными общинами и развитие диалога между странами. О важности взаимопонимания и совместных усилий ради мира – репортаж Евгения Пустового.

Рабочий кабинет Президента Беларуси напоминает вавилонскую башню современности. Здесь можно встретить представителей из разных уголков мира. Таково международное позиционирование нашей страны. 14 мая Александр Лукашенко приветствовал главу внешнеполитического ведомства Шри-Ланки (с санскрита переводится как благословенная земля), а сегодня принял президента из другой части света, который сам привык всех благословлять. Глава государства встретился с самым известным протестантским пастором Атлантики. Должность у него такая – президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Билли Грэма. Лукашенко дал интервью жене спецпосланника США Джона Коула Среди участников встречи и уже хорошо знакомая для Александра Лукашенко Грета Ван Састерен – супруга спецпосланника США Джона Коула, она же известный американский журналист.

Интервью, которое Грета взяла у Лукашенко оказалось острым, а вот сегодняшнее общение оказалось не по официальному теплым. Франклин Грэм – президент и генеральный директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма. Он сын, который продолжил дело своего отца. Ассоциация функционирует уже 75 лет. Одно из направлений деятельности – оказание гуманитарной помощи. Лукашенко: две трети всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают США Понятно, благотворительность лишь одно из направлений деятельности ассоциации. А вообще проповедники «подкупают» людей мира идеалами гуманизма. Протестантизм полностью отражает американскую модель жизни: работать и радоваться.

Впрочем и в Беларуси протестанты не с 90-х обосновались. С этими идеями наши люди возвращались с заработков еще в начале XX века. А смыслы реформации, как реакции на католицизм, посеяли на религиозном поле еще магнаты Радзивиллы. В XVI веке протестантизмом увлекся весь истеблишмент княжества. В светской Беларуси у каждого своя дорога к храму. А Президент вспомнил, как будучи парткомом, сам ходил по домам протестантов. Трудяги неимоверные! Лукашенко рассказал о белорусских протестантах Архитектурное отражение белорусской веротерпимости – Молитвенный дом в Ольшанах – самый высокий в Европе. А сам агрогородок – не только огуречная, но и неофициальная столица протестантской дестинации. Франклин Грэм несколько раз посещал соседнюю Россию, а вот в Беларуси такой встречи он удостоился впервые. Тем самым Минск подчеркнул свое уважительное отношение к межконфессиональному диалогу – такая у нас внутренняя политика. Но Грэм является, что называется, духовником Трампа, а это уже элемент дипломатии и геополитики.

Франклин Грэм, президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Билли Грэма:

Я близкий друг Президента Трампа, я считаюсь его духовным советником. Мы очень надеемся, что встреча Президента Трампа и Президента Лукашенко произойдет в ближайшее время. И, безусловно, я донесу то, что было сказано Президентом до Президента Трампа. Мы очень надеемся, что вот эта возможность как-то сблизит наши страны, сблизит наши народы.

Весь мир облетели кадры где Белый дом превратился в молитвенный. Группа пасторов и религиозных лидеров провела коллективный молебен за Дональда Трампа прямо в Овальном кабинете. Франклин Грэм обещал помолится и за Лукашенко, но уже в кругу белорусских протестантов на круглой «Чижовка-Арене». Геометрия здесь не причем. Свою встречу они назвали фестивалем надежды.