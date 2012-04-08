Знаете ли вы, когда появились патенты?

Самый первый патент был выдан в Италии в далеком 1421 году скульптору и архитектору Филиппо Брунеллески за способ перевозки товаров вверх по руслу реки Арно. Патент давал право не позволять движение других транспортных средств по этому пути в течение 3 лет!

В Англии же моду на патенты ввел Генрих VI, который был обеспокоен тем, что поданные не разглашают сведения о новых изобретениях в сфере вооружения. Первый же английский патент выдан Джону Атинаму, который давал ему 20-летнюю монополию на производство витражного стекла новым методом.

Первые торговые марки уже были связаны с модным нынче словом брэндинг. Ведь именно брэндингом называли… клеймение скота. Правда клеймо было не знаком производителя, а знаком владельца. Первой зарегистрированной торговой маркой стал красный треугольник пивоварни Bass.