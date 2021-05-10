«Журавли – это души ушедших солдат, и они мне знак подают». Тамара Гвердцители о военных песнях

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Тамара Гвердцители, певица, народная артистка России и Грузии, рассказала о песнях военных лет. Ольга Коршун, ведущая:

Вы когда-нибудь думали, что ваша жизнь могла сложиться по-другому? Вы могли родиться не в Грузии. Это все воля случая. Если не там, то где?

Тамара Гвердцители, певица, народная артистка России и Грузии:

Это такая история, которая очень связана, как ни что другое. Показывает, что замечательные люди окружили мамину семью, маленькую маму. Конечно, она дитя войны, она все помнит на эмоциональном уровне, насколько можно это помнить. Помнит этих все людей. Знаете, в семьях, которые получали похоронки, такая тишина гробовая стояла. Мама говорила, что видно возвращались с войны, говорит, что видела много покалеченных, но они вернулись. Срочно появлялись какие-то застолья, людей прямо с улицы приглашали. Заходи, подними стакан, что он выжил и вернулся. Были даже специальные слова для тех, кто вернулся. В грузинском их нечасто использовали, но война породила такие слова, которые означали только одно: он вернулся, но он не изменник, не предатель, не был в плену. Ольга Коршун:

То есть он героем вернулся. Тамара Гвердцители:

Да, это не просто так все было. Конечно, это были почитаемые люди, хотя жизнь была очень сложная после войны.

Ольга Коршун:

У вас есть даже отдельный концерт, это настоящий моноспектакль, посвященный войне, военным песням, песням о войне. Когда я его смотрела через экран, у меня были сложные чувства. Там оркестр, люди плачут, некоторые песни слушают стоя, Гвердцители на сцене. Все это создает такую неповторимую атмосферу. Как вы держитесь? Как вы эмоционально это выдерживаете? Тем более, что песни военных лет – это не совсем женский репертуар.