Вас пытались перетянуть на какую-то сторону? Вот что на этот вопрос ответила Тамара Гвердцители

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Тамара Гвердцители, певица, народная артистка России и Грузии, рассказала, как ей удалось пережить военный конфликт в Грузии. Ольга Коршун, ведущая:

Возвращаясь к вашему творчеству и к песням военных лет, как думаете, почему они до сих пор так актуальны? Почему они понятны людям моего поколения? Хотя мы о Великой Отечественной войне знаем только из книг, из учебников истории.

Тамара Гвердцители, певица, народная артистка России и Грузии:

Это очень серьезный пласт музыки. Писали это величайшие композиторы-песенники. Они это понимали, это была их жизнь, они в этом выразили свое отношение и свои чувства, поэтому эта музыка никого не оставляет равнодушным. Я думаю, что она будет оставаться. Я стараюсь, кто-то еще будет стараться петь это и оставить для будущих поколений. Им будет сложно петь, потому что это сложные песни. Это не современные песни, которые написаны даже не на семи нотах, я бы сказала, на пяти. Я, как музыкант, могу сказать, что это величайшая страница в истории музыки. А народ или хочет их петь, или не хочет, но это на веки вечные. Кто-то будет их исполнять. Понятно, что угасает поколение ветеранов, перед которым мы преклоняемся. Я готова выступать на площади, если мне скажут, 9 Мая. Или придут, соберутся в парке и мне скажут: «Мы бы хотели услышать "Синенький скромный платочек"». Пожалуйста, я приду и спою, мне ничего не надо. Вы живите долго. У меня только такое отношение может быть к музыке. Есть музыка, которую я не хочу исполнять, есть музыка, которую я буду и в себе культивировать, и людям дать послушать. Может, они разделят мои чувства. Но сама музыка, конечно, великая. Я думаю, что здесь, в Беларуси, ей знают цену, потому что она все-таки на генетическом уровне существует.

Ольга Коршун:

Я тоже думала над этим вопросом: почему эта музыка до сих пор популярна, узнаваема, находит отклик в сердцах людей? Наверное, потому что вопросы войны и мира, даже спустя много лет после победы, до сих пор, к сожалению, актуальны. Войн не стало меньше, конфликтов не стало меньше. Даже на вашей родной земле в Грузии в 2008 году было очередное обострение внутреннего конфликта. Вы уже на то время были гражданкой России. Вас пытались перетянуть на какую-то сторону? Вас пытались принудить занять какую-то позицию: или ты с нами, или ты против нас? Как вы считаете, насколько это правильно, когда популярных артистов, известных людей пытаются поделить и перетянуть на какую-то сторону баррикад?

Тамара Гвердцители:

Конфликт 2008 года – это ужасно. Конечно, мы все очень непросто пережили. Очень тяжело быть в таком состоянии. Я думаю, что все равно все люди все поняли. Но это настолько больно, что мы даже потом перестали отвечать. Потому что понимали, кто хотел из этого драмы, а для многих в Грузии это явилось трагедией. Война есть война. Не дай Бог. Где бы тебя ни застала война, это жуткое ощущение немощности, незащищенности, потерь, разделения, разрыва с твоими друзьями, людьми, с которыми ты до этого был в контакте. Ничего не предвещало беды. Я тогда поняла, я не хотела ни в чем разбираться, но мне было настолько больно, что они не получали ни резких ответов, ни гневных писем. Очень тяжело к человеку вот так обращаться легкомысленно, когда у него на родине идет война. Да, может, ты сидишь в Подмосковье, тем не менее там, где я родилась, в моем городе, я родилась в Тбилиси, 32 года я жила в Тбилиси. Вообще, когда человек принадлежит этому народу, невозможно, чтобы я по-другому. Я сказала: «Хорошо, не нужна сейчас я вам, я не буду петь. Настанет мир – будут эти концерты или не будут». От меня как-то отступили те люди, которые хотели поживиться. Это самое точное слово. Просто настолько больно было, что уже не оставалось места в душе, где бы они ранили. Поэтому когда уже не за чем, то не приходят. Прошли годы, но все равно это осталось, эти раны не заживают. Для истории это мгновение. Я думаю, что везде надо всем пожелать мира, чтобы не было никаких недоразумений, конфликтов. В этом, наверное, наша миссия тоже заключается, людей, которые выходят на сцену, обращаются к зрителю. Это же не просто концерт – пришли повеселиться и потанцевать – для этого другие места существуют. А здесь какое-то обращение. Оно не становится слабым, когда женщина обращается, может, это более трогательно.

Ольга Коршун:

Вы уже затронули тему, какой должен быть посыл у артиста, что со сцены должны звучать, например, призывы к миру, ни в коем случае не к разделению и борьбе. Я посмотрела вашу биографию, вы у нас настоящий миротворец со стажем. С вашего позволения зачитаю список ваших наград: «Кавалер ордена Чести», орден «За возрождение России», лауреат премии Эйнштейна «Вклад в развитие культуры и искусства, укрепление дружбы народов», лауреат премии «Добрый ангел мира» номинация «За добро и милосердие», орден Миротворца, лауреат премии «Хранитель мира» и так далее. Как одна артистка могла заслужить такое признание точно в сфере безопасности?