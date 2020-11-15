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Жительница Бобруйска оскорбила сотрудников милиции в интернете. Ей грозит уголовная ответственность

15 ноября 2020 11:32
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Новости Беларуси. Жительнице Бобруйска грозит уголовная ответственность за оскорбление сотрудников милиции в интернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Женщина прокомментировала пост о двух правоохранителях, размещенный в городском Telegram-канале.

Жительница Бобруйска оскорбила сотрудников милиции в интернете. Ей грозит уголовная ответственность -1

Многие подписчики негативно выражались о представителях закона, но некоторые явно перешли все грани морали и не скупились на оскорбления. В их числе оказалась и 36-летняя местная жительница, которая, как выяснилось, находится в отпуске по уходу за ребенком. Ее вычислили оперативники могилевского управления собственной безопасности МВД. Как пояснила сама женщина, сотрудников она лично не знала и, собственно, претензий к ним не имела.

Жительница Бобруйска оскорбила сотрудников милиции в интернете. Ей грозит уголовная ответственность -4

Александр Иванченко, заместитель начальника управления по Могилевской области ГУСБ МВД:
По данному факту проводится проверка, назначены соответствующие экспертизы. Действиям бобруйчанки будет дана правовая оценка.

Работа по установлению других авторов подобных комментариев продолжается.

Напоминаю, что за публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей предусмотрена уголовная ответственность вплоть до ограничения свободы сроком до 3 лет.

Жительница Бобруйска оскорбила сотрудников милиции в интернете. Ей грозит уголовная ответственность -7

Правоохранители продолжают работу по установлению и других авторов оскорбительных комментариев.

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# Акции протеста # общество # Фотофакт

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