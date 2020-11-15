Жительница Бобруйска оскорбила сотрудников милиции в интернете. Ей грозит уголовная ответственность

Многие подписчики негативно выражались о представителях закона, но некоторые явно перешли все грани морали и не скупились на оскорбления. В их числе оказалась и 36-летняя местная жительница, которая, как выяснилось, находится в отпуске по уходу за ребенком. Ее вычислили оперативники могилевского управления собственной безопасности МВД. Как пояснила сама женщина, сотрудников она лично не знала и, собственно, претензий к ним не имела.