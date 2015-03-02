Жители деревни Большое Быково оказались на разных берегах — уже больше года там нет моста через канал

Новости Беларуси. Жители деревни Большое Быково оказались на разных берегах. Мосты один за одним то строились, то разрушались. Вместе с ними исчезала надежда сельчан на нормальное сообщение.

Все жизненно важные объекты в населенном пункте оказались отрезанными друг от друга.

Например, чтобы попасть в больницу местным жителям приходится идти 12 километров в обход канала.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Этот канал (недалеко от Солигорска) буквально отрезал местные деревни друг от друга. Виной всему — старый мост. Он развалился несколько лет назад. Около него затем построили новый, но и тот не выдержал. Теперь, чтобы сельчанам с одного берега перейти на другой, скажем, в больницу, нужно делать крюк в 12 километров. Для некоторых, порой, такое расстояние непреодолимое.

В том числе и для Александра Васильевича. Местный житель жалуется: деревня отрезана от мира. На том берегу: и предприятие, где работают односельчане, и сельсовет, и, главное, больница. Получается, в каком-то смысле, вопрос сообщения — важный жизненно.

Нет моста в деревне уже год. Как поясняет местная власть, вынужденно. Понтонную переправу разобрали из-за аварийного состояния. Та могла в любой момент рухнуть. А на строительство новой — нужен проект. И разрешение Минобороны.

Председатель сельисполкома, выехавший с нами на место, убеждает: работа ведется.

Дмитрий Бондаревич, председатель Исернского сельского исполнительного совета:

Теперь, чтобы его установить на место, необходим проект, который сразу же начали его делать. Но так как мост понтонный, сложности возникли с организацией, которая будет делать проект. Промерили, просчитали — мост здесь необходим для людей, для хозяйства.

Еще одна деталь. Кроме проекта, военные ждут, пока пройдет паводок, то есть середины весны. До этого времени строить нельзя. Хотя деньги на мост есть.

О сумме в 320 миллионов рублей говорит зампред райисполкома. И добавляет: договор на возведение уже подписали с Департаментом транспортных войск.

Готовится смета. Эту работу стараются делать быстрее. Ведь в переправе заинтересован и «Облтранс». Ее отсутствие для автопарков — дополнительные траты на топливо.

Николай Пенязь, заместитель председателя Слуцкого районного исполнительного комитета по архитектуре и строительству:

Этот вопрос постоянно был на контроле в исполкоме и есть в настоящее время. До 1 сентября 2015 года этот мост будет построен.

Чиновник пообещал: новый мост, в зависимости от качества материалов, простоит около 15 лет.

Местные жители ждут с нетерпением. И не только новой переправы, а, по сути, воссоединения. Пусть и не с большой, но землей на другом берегу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.