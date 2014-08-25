Новости Беларуси. Житель Гродненской области своими руками соорудил у себя на участке 15-метровый ветряк. Для этого понадобились старые автозапчасти и год работы. Электричество вырабатывается при скорости ветра всего 5 метров в секунду. А благодаря аккумуляторам, лампочки во дворе горят и в полный штиль. Ветроустановка способна обеспечить и потребность семьи в горячей воде.

Идею собрать собственный ветряк житель деревни Старые Поддубы Матеюс Сенкявичус вынашивал несколько лет. Ещё в начале 1990 он переехал из Литвы в Беларусь и увлёкся изобретательством. Своими руками смастерил не один станок. В итоге решил и производить ещё и собственную электроэнергию. Говорит, сам принцип получения энергии при помощи ветра давно известен. Его главной задачей было найти подходящие детали для строительства. Рассчитав в уме технические характеристики конструкции, мастер решил использовать автомобильные запчасти.

Матеюс Сенкявичус, мастер:

Там наверху, где крутится ветряк, центральная ось от КамАЗа (половина). Половина моста отрезана и вся основа на полуоси от КамАЗа, на подшипниках мощных.

Вся конструкция ветроустановки держится на четырёх бетонных телеграфных столбах. Для лопастей Матеюс использовал куски жести и распиленные пополам металлические бочки. А ещё всевозможные валы, редукторы и мощные генераторы. Так получился 15-метровый ветряк, благодаря которому освещается двор и мастерская. Излишки энергии накапливают старые аккумуляторы, поэтому лампочки горят даже в полный штиль. Следующий шаг – превращение электрической энергии в тепловую.

Матеюс Сенкявичус, мастер:

Бойлер обыкновенный, это как гидроаккумулятор. Он изолированный тепло держит. Здесь вот по полтора киловатта тены вставлены, подключится кран и тепло накапливается. Открыл кран, пошла система — обогревает.

Над ветряком Матеюс Сенкявичус планирует ещё поработать. В планах увеличить мощность в два раза, для этого всего-то и нужно, что добавить ещё три лопасти. Такие альтернативные источники энергии, утверждает изобретатель, нужно развивать в масштабах республики. Конкуренцию традиционным способам получения электричества они, конечно, не составят, но решить локальные проблемы вполне способны.

Матеюс Сенкявичус, мастер:

Где ветряные места, можно пробовать ставить ветрячок, даже не очень мощный. Самое эффективное — гидро у нас, где небольшие речушки можно ставить не очень мощные генераторы.

Мастер даже готов поделиться своими наработками. Ведь во время эксплуатации ветряка, приходилось не раз усовершенствовать некоторые узлы. А если подключить ещё учёных и промышленников, белорусские ветряки вполне могли бы конкурировать с импортными аналогами, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.