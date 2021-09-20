Прямой эфир

Здание будет двухэтажным. В БГТУ появится новый спортивный комплекс

20 сентября 2021 15:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Белорусском государственном технологическом университете появится новый спортивный комплекс, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Старт проекта запланирован на 2021 год.

Здание будет двухэтажным. В БГТУ появится новый спортивный комплекс-1

Выделены средства и разработан строительный проект. Университет уже давно нуждался в сооружении подобного типа. Студенты БГТУ активны в спорте и входят в состав сборных нашей страны. Дело сдвинулось с точки, когда представитель вуза пришел на прием граждан к председателю Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальи Кочановой. Заведующий кафедрой физического воспитания и спорта БГТУ Николай Филиппов высказал просьбу-мечту многих студентов о спортивном комплексе.

Здание будет двухэтажным. В БГТУ появится новый спортивный комплекс-4

Полина Сергеева, студентка БГТУ:
Мы благодарны за то, что началось строительство, потому что это будет способствовать укреплению здоровья, также мы будем повышать наше спортивное мастерство, тренироваться для выступления на различных спортивных мероприятиях не только на территории Беларуси. Но также за пределами Беларуси, на международной арене.

Здание будет двухэтажным. В БГТУ появится новый спортивный комплекс-7

Николай Филиппов, заведующий кафедрой физического воспитания и спорта БГТУ:
За средства университета построен этот стадион, он является учебным и, конечно, хорошо будет, когда в дополнение к этому стадиону появится спортивный комплекс с плавательным бассейном. Это все позволит улучшить материальную базу, позволит современно проводить учебные занятия – на современном уровне – учебно-тренировочные занятия и способствовать повышению спортивного мастерства студентов.

Здание будет двухэтажным. В БГТУ появится новый спортивный комплекс-10

Строительство нового комплекса запланировано на четвертый квартал. Современное здание будет двухэтажным и расположится рядом с уже действующим стадионом. В комплексе обустроят бассейн, тренажерный зал, оборудуют раздевалки. Объект станет хорошим подарком для 10 тысяч студентов Белорусского государственного технологического университета.

# Государственная политика в области спорта # общество # Полина Сергеева # Николай Филиппов # Наталья Кочанова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Участие принимают 300 человек. В «Зубрёнке» проходит Республиканский слёт юных спасателей-пожарных
20 сентября 2021 15:15

Участие принимают 300 человек. В «Зубрёнке» проходит Республиканский слёт юных спасателей-пожарных

«Привитые пациенты, как правило, легко переносят коронавирус». В Беларусь пришла четвёртая волна
20 сентября 2021 15:09

«Привитые пациенты, как правило, легко переносят коронавирус». В Беларусь пришла четвёртая волна

Дмитрий Пиневич о четвёртой волне коронавируса: в реанимациях вакцинированных пациентов нет
20 сентября 2021 15:04

Дмитрий Пиневич о четвёртой волне коронавируса: в реанимациях вакцинированных пациентов нет