Здание будет двухэтажным. В БГТУ появится новый спортивный комплекс

Новости Беларуси. В Белорусском государственном технологическом университете появится новый спортивный комплекс, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Старт проекта запланирован на 2021 год.

Выделены средства и разработан строительный проект. Университет уже давно нуждался в сооружении подобного типа. Студенты БГТУ активны в спорте и входят в состав сборных нашей страны. Дело сдвинулось с точки, когда представитель вуза пришел на прием граждан к председателю Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальи Кочановой. Заведующий кафедрой физического воспитания и спорта БГТУ Николай Филиппов высказал просьбу-мечту многих студентов о спортивном комплексе.

Полина Сергеева, студентка БГТУ:

Мы благодарны за то, что началось строительство, потому что это будет способствовать укреплению здоровья, также мы будем повышать наше спортивное мастерство, тренироваться для выступления на различных спортивных мероприятиях не только на территории Беларуси. Но также за пределами Беларуси, на международной арене.

Николай Филиппов, заведующий кафедрой физического воспитания и спорта БГТУ:

За средства университета построен этот стадион, он является учебным и, конечно, хорошо будет, когда в дополнение к этому стадиону появится спортивный комплекс с плавательным бассейном. Это все позволит улучшить материальную базу, позволит современно проводить учебные занятия – на современном уровне – учебно-тренировочные занятия и способствовать повышению спортивного мастерства студентов.