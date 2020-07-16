Запрет на посещение лесов введён в 29 районах Беларуси

Новости Беларуси. В лесном фонде осложняется пожароопасная обстановка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Временные ограничения на посещение лесов введены в 29 районах. За первую половину дня список увеличился вдвое.
Новости Беларуси. В лесном фонде осложняется пожароопасная обстановка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Временные ограничения на посещение лесов введены в 29 районах. За первую половину дня список увеличился вдвое.
В оранжевом цвете почти вся Минская область, а также часть Гродненской и Гомельской. Отследить ситуацию можно с помощью интерактивной карты на сайте Минлесхоза.
Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимаются местными органами власти. Нарушителей ожидает штраф.
Как сообщает ведомство, с начала 2020 года в стране произошло свыше 800 возгораний в лесном фонде. Общая площадь пострадавших территорий превышает 6 гектаров.