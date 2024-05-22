Занятость в найме или на себя? Психолог рассказала, как люди выбирают работу

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Анжелика Сафонова, психолог:

Есть люди рискованные и авантюрные, а есть те, кто ценят синицу в руке. Здесь много решающих факторов, например, черты характера, ниша, которую выбрал человек, образование, везение, семья. Не каждый человек может быть предпринимателем, потому что нужны такие черты характера, как стрессоустойчивость, выносливость. Если человек боится ошибок, у него ничего не получится.