Игрушки-страшилки стали трендом? Мнение

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Почему сейчас тренд на игрушки-страшилки? У нас Баба Яга тоже была в нашем советском детстве, но мы знали, что добро всегда победит.
Диана Шибковская, наставник команды «Но...», обозреватель газеты «Минская правда»:
Это нормально для детской психики. Это ее развивает, закаляет. Страшилки рассказывать – это естественный этап взросления. Это всегда было, это было в других формах. Детям пели колыбельные про серого волчка, который придет и укусит или утащит.
Врач-психиатр объяснила, как на самом деле лабубу влияет на психику ребенка.