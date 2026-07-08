Игрушки-страшилки стали трендом? Мнение

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Почему сейчас тренд на игрушки-страшилки? У нас Баба Яга тоже была в нашем советском детстве, но мы знали, что добро всегда победит.