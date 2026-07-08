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Игрушки-страшилки стали трендом? Мнение

08 июля 2026 17:36
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Почему сейчас тренд на игрушки-страшилки? У нас Баба Яга тоже была в нашем советском детстве, но мы знали, что добро всегда победит.

Игрушки-страшилки стали трендом? Мнение-2

Диана Шибковская, наставник команды «Но...», обозреватель газеты «Минская правда»:
Это нормально для детской психики. Это ее развивает, закаляет. Страшилки рассказывать – это естественный этап взросления. Это всегда было, это было в других формах. Детям пели колыбельные про серого волчка, который придет и укусит или утащит. 

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# Дети # Дети и родители # Психология

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