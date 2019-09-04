Заказать авто онлайн. В Минске открылся крупнейший автоцентр Renault и Lada

Новости Беларуси. Два шоу-рума на 24 автомобиля, сервисная зона на 50 постов, стильный и комфортабельный интерьер с wi-fi и детским уголком. В Минске открылся крупнейший автоцентр группы Renault в Беларуси – один из первых в Евразии, представляющий сразу два бренда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Группа компаний Renault давно завоевала репутацию эталонной в нашей стране сети по стандартам обслуживания. Подтверждают это и цифры продаж. По итогам 2019 года общая доля рынка Renault – Lada – 46 %, а в топ-10 продаж новых автомобилей входят сразу семь моделей.

Протяженность туда и обратно – где-то 5000 километров. Мы посетили 9 стран.

Вот такой довольно смелый маршрут по странам Европы этим летом проделала семья Шинкоревичей. Он, она и двое мальчиков 10-ти и 8-ми лет. На такой вояж решились легко – благо, в надёжности Vesta SW сомнений не было.

Александр Шинкоревич:

Она была хорошо пригружена. Это ощущалось мягко. Я вам скажу, что даже при ремонте в австрийском автобане в горах, это было при спуске с Альп, где были резкие повороты в связи с ремонтом, она вела себя устойчиво, дети спали, ни разу не проснувшись.

Елена Шинкоревич:

Нам пришлось несколько ночей ночевать в машине, пока муж был за рулем. Комфортная регулировка сидений. Я спокойно, откинувшись назад, смогла спать крепким сном.

Качество сборки, надежность механизмов и неизменно высокий, европейский уровень общения с клиентом – как на стадии подбора автомобиля, так и в процессе дальнейшей эксплуатации. Как результат: по итогам 2018 года каждая вторая машина, покупаемая белорусами, была группы Renault.

Причем, вопреки сложившемуся стереотипу, самой продаваемой маркой была Lada, лидерство здесь за Vesta – соотношение цена/качество оставило далеко позади всех конкурентов. Да и в целом, эти две марки давно заслужили доверие белорусов. Шутка ли: в топ-10 продаж новых автомобилей сразу 7 – группы Renault. И эту планку компания не намерена снижать.

Макс Миссана, управляющий директор Renault СНГ и экспортной дирекции LADA:

Ожидания наших клиентов – самое важное для нас. Мы общаемся с нашими клиентами в различных точках страны, будь то Гродно или Полоцк. Мы хотим, чтобы наши услуги были одинаковы для любого клиента. Те нормативы, которые мы здесь внедряем, они соответствуют самым высшим стандартам качества работы с клиентами.

Думая о развитии группы Renault, о создании новых условий для клиентов, о внедрении новых подходов в работе и было принято решение о строительстве крупнейшего в Беларуси автоцентра Renault и Lada.

Это один из первых в Евразии центров, представляющих сразу два бренда. Шоурумы на 24 машины, сервисная зона на 50 постов, детский уголок, тест-драйв новых моделей, широкий выбор автомобилей на складе и возможность заказать автомобиль онлайн – новый автоцентр создан по высоким международным стандартам группы Renault – эталона в Беларуси по размерам фирменной сети и стандартам обслуживания.

Макс Миссана:

Белорусский рынок для нас является важнейшим рынком, мы являемся лидирующей группой, занимая 46% рынка автомобилей. Но мы хотим быть не только лидерами на сегодняшний день, но и предложить новые решения, которые будут адаптированы к нашим клиентам.

Минск, Каменногорская, 11 – убедитесь сами. В качестве обслуживания и европейском уровне сервиса. И, возможно, свое путешествие по Европе вы проведете за рулем автомобиля Lada или новенького Renault Arkana.