«За три часа раскупили все билеты на поезд». Первая скоростная «Ласточка» 30 апреля отправилась из Минска в Москву

Новости Беларуси. 700 километров менее чем за семь часов. Первая скоростная «Ласточка» 30 апреля стартовала из Минска в Москву и в обратном направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состав в комплектации «Премиум» – это пять вагонов и три класса обслуживания: бизнес, эконом и базовый. Всего 349 мест. Причем в первом вагоне можно перевозить животных, там же есть отдельные места для людей с ограниченными возможностями с функцией крепления кресел. В поезде работает Wi-Fi, есть кулеры с питьевой водой, а также розетки для зарядки мобильных устройств.

Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:

Мы сегодня фактически поэтапно начинаем восстанавливать сообщение железнодорожное, авиационное и автомобильное, задумываемся тоже. Потому что очень важно – спрос сегодня огромный. За три часа раскупили все билеты на поезд. И на сегодняшний момент есть отложенный спрос населения, есть в принципе спрос. Мы должны максимально обеспечить перевозки.

Александр Захаревич, начальник пассажирской службы БЖД:

Зеркальный график движения поездов. Остановки поезд имеет по маршруту в Орше, Смоленске и в Вязьме. С 1 мая добавляется еще одна пара поездов. Важной составляющей в любом сообщении, в любых перевозках является тариф. Мы смогли сделать так, чтобы данный тариф был конкурентоспособным.