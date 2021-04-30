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«За три часа раскупили все билеты на поезд». Первая скоростная «Ласточка» 30 апреля отправилась из Минска в Москву

30 апреля 2021 18:25
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Новости Беларуси. 700 километров менее чем за семь часов. Первая скоростная «Ласточка» 30 апреля стартовала из Минска в Москву и в обратном направлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«За три часа раскупили все билеты на поезд». Первая скоростная «Ласточка» 30 апреля отправилась из Минска в Москву-1

Состав в комплектации «Премиум» – это пять вагонов и три класса обслуживания: бизнес, эконом и базовый. Всего 349 мест. Причем в первом вагоне можно перевозить животных, там же есть отдельные места для людей с ограниченными возможностями с функцией крепления кресел. В поезде работает Wi-Fi, есть кулеры с питьевой водой, а также розетки для зарядки мобильных устройств.

«За три часа раскупили все билеты на поезд». Первая скоростная «Ласточка» 30 апреля отправилась из Минска в Москву-4

Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:
Мы сегодня фактически поэтапно начинаем восстанавливать сообщение железнодорожное, авиационное и автомобильное, задумываемся тоже. Потому что очень важно – спрос сегодня огромный. За три часа раскупили все билеты на поезд. И на сегодняшний момент есть отложенный спрос населения, есть в принципе спрос. Мы должны максимально обеспечить перевозки.

«За три часа раскупили все билеты на поезд». Первая скоростная «Ласточка» 30 апреля отправилась из Минска в Москву-7

Александр Захаревич, начальник пассажирской службы БЖД:
Зеркальный график движения поездов. Остановки поезд имеет по маршруту в Орше, Смоленске и в Вязьме. С 1 мая добавляется еще одна пара поездов. Важной составляющей в любом сообщении, в любых перевозках является тариф. Мы смогли сделать так, чтобы данный тариф был конкурентоспособным.

«За три часа раскупили все билеты на поезд». Первая скоростная «Ласточка» 30 апреля отправилась из Минска в Москву-10

К слову, билет в первый класс обойдется примерно в 80 рублей, а в эконом-класс – 50 белорусских рублей. Пока ездить могут только белорусы и россияне. Правда, перед отправкой пассажирам еще нужно пройти ПЦР-тест. Его следует делать не менее, чем за три дня до поездки.

# Беларусь-Россия # общество # Алексей Авраменко # Александр Захаревич # Фотофакт

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