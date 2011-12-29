За последние несколько дней в Беларуси зарегистрировали 14 новых Центров поддержки предпринимательства. Какую помощь они оказывают начинающим бизнесменам?

Новости Беларуси, Светлогорск. Помощь представителям малого и среднего бизнеса в Беларуси в уходящем году увеличилась почти вдвое. Что вполне объяснимо, ведь 2011-й был назван годом предприимчивости.

Год предприимчивости для Александра Злобича стал первым в бизнесе. Идей у бывшего заводского рабочего хоть отбавляй: торговля, ресторанный бизнес и даже садоводство. За 12 месяцев из индивидуального предпринимателя он вырос во владельца частного торгового предприятия. Разобраться с лучшей формой организации бизнеса помогли в Центре поддержки предпринимательства.

Александр Злобич, предприниматель:

Девушки из Центра поддержки предпринимательства дали надежду на успех. Я им просто благодарен за ту надежду, которую они дают предпринимателям города.

Официальный статус Центра поддержки предпринимательства организация Жанны Роговой получила буквально на днях. Однако сама руководитель Центра – бизнес-вумен с 25-летним стажем. Ее опыт – подспорье молодым коллегам.

Консультации начинающим – бесплатно. Да и платные услуги по нынешним временам за символическую цену. Например, полное бухгалтерское сопровождение бизнеса в месяц индивидуальному предпринимателю обойдется всего в 50 тысяч рублей.

Жанна Рогова, руководитель Светлогорского центра поддержки предпринимательства:

У нас есть предприниматель, которая пришла к нам, когда была ЧУПом. Мы видели, что она в декретном отпуске, у нее получается очень слабо. Надо было подобрать ей работника, попытаться помочь работать. Снизили ей оплату. Сейчас, слава Богу, у нее все получается, она стала на ноги.

Таких историй здесь уже десятки. Центр берет на себя всю бумажную работу: от общения с местной администрацией, налоговой, страховщиками, фондом соцзащиты до написания бизнес планов и поиска инвесторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Злобич, предприниматель:

Практически я освобожден, как руководитель предприятия, от всей бумажной работы: они ведут бухгалтерию, учет товаров. И с ними достаточно приятно работать.

Таких центров как Светлогорский по всей стране сегодня 74, почти треть из них открылись в этом году. Абсолютные лидеры в поддержке малого бизнеса – Минск и Минщина. На втором месте – Гомельская и Гродненская области. В целом же по стране на протяжении всего 2011-ого, официально объявленного годом предприимчивости, наблюдался неуклонный рост числа предпринимателей.

Ирина Саватеева, бизнес-консультант Светлогорского центра поддержки предпринимательства:

Тот человек, который в себе чувствует силы, тот, который движим идеей, всегда придет. И он найдет свое место под солнцем и место в бизнесе.

Очень активно регистрируются люди. Задача Центра – чтобы человек не совершил ошибку, развился как предприниматель, чтобы его становление в бизнесе произошло.

По данным Министерства юстиции, только за первые восемь месяцев года в стране было зарегистрировано почти 40 тысяч субъектов хозяйствования. Ряды индивидуальных предпринимателей пополнились на 30 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом рост активности составил 10%.