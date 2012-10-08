За неделю осеннего месячника по благоустройству коммунальщики совместно с минчанами вывезли 7 тысяч кубометров мусора

Новости Беларуси. Первые итоги генеральной уборки. За неделю осеннего месячника по благоустройству коммунальщики совместно с минчанами вывезли семь тысяч кубометров мусора.

Привели в порядок дорожное покрытие и детские площадки. Особое внимание уделили мемориальным доскам. В ближайшие выходные начнется массовая посадка деревьев и кустарников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Марина Малаева, начальник отдела городского хозяйства Мингорисполкома:

Приглашаем всех минчан принять активное участие не только в субботниках, но и в ежедневной уборке и наведению порядка на территории города. С учетом погодных условий, массовая посадка деревьев и кустарников начнется в предстоящие выходные. Поэтому приглашаем всех желающих.