За нарушение правил пользования газом в быту могут привлечь в административной ответственности – энергогазинспекция

Как известно, газ – это не только популярный и экономичный вид топлива, но и самый опасный. При достижении определенной концентрации он может привести к взрыву и даже пожару.
Как известно, газ – это не только популярный и экономичный вид топлива, но и самый опасный. При достижении определенной концентрации он может привести к взрыву и даже пожару.
Алексей Болякин, специалист по вентиляции:
С наступлением холодов люди стали реже проветривать помещения, чтобы тепло не уходило из квартиры. При использовании газового оборудования приток наружного воздуха – обязательное условие. Если его не организовывать, тяга в дымоходе либо вентканале будет опрокидываться, что влечет смертельную угрозу.
Чтобы газ не стал причиной несчастного случая, важно заботиться о газовом оборудовании и соблюдать правила пользования газом в быту.
Лариса Сизова, инспектор энергогазинспекции Минского межрайонного отделения по газовому надзору:
Наиболее распространенными причинами, приводящими к несчастным случаям, среди пользователей газом являются отказ от проведения полного технического обслуживания газового оборудования, вводных внутренних газопроводов, индивидуальных баллонных установок и резервуарных установок. Также игнорирование пользователями газа неоднократных сработок автоматики безопасности в рамках работы газового оборудования и необеспечение притока свежего воздуха во время работы газового оборудования. Также отсутствие дверей в помещении, где установлено газовое оборудование, и нецелевое использование помещений с газоиспользующим оборудованием.
Алексей Болякин:
Наиболее частое нарушение, приводящее к отравлению угарным газом, – это несвоевременная проверка дымоходов и вентиляционных каналов, отсутствие вентиляции в помещении с газовым оборудованием, а также установка электровытяжек, полное закрытие отверстий вентиляционных каналов, заклеивание их бумагой в зимний период либо установка туда электровентиляторов, электровытяжек.
Лариса Сизова:
Законодательством Республики Беларусь предусмотрена административная ответственность за нарушение правил пользования газом в быту. КоАП предусмотрено как привлечение к административной ответственности, так и наложение штрафа на потребителей газа, которые нарушают данные правила.
Напоминаем! Номер аварийной газовой службы – 104. Подробности в видеоматериале.