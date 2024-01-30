За нарушение правил пользования газом в быту могут привлечь в административной ответственности – энергогазинспекция

Как известно, газ – это не только популярный и экономичный вид топлива, но и самый опасный. При достижении определенной концентрации он может привести к взрыву и даже пожару.

Алексей Болякин, специалист по вентиляции:

С наступлением холодов люди стали реже проветривать помещения, чтобы тепло не уходило из квартиры. При использовании газового оборудования приток наружного воздуха – обязательное условие. Если его не организовывать, тяга в дымоходе либо вентканале будет опрокидываться, что влечет смертельную угрозу. Чтобы газ не стал причиной несчастного случая, важно заботиться о газовом оборудовании и соблюдать правила пользования газом в быту.

Лариса Сизова, инспектор энергогазинспекции Минского межрайонного отделения по газовому надзору:

Наиболее распространенными причинами, приводящими к несчастным случаям, среди пользователей газом являются отказ от проведения полного технического обслуживания газового оборудования, вводных внутренних газопроводов, индивидуальных баллонных установок и резервуарных установок. Также игнорирование пользователями газа неоднократных сработок автоматики безопасности в рамках работы газового оборудования и необеспечение притока свежего воздуха во время работы газового оборудования. Также отсутствие дверей в помещении, где установлено газовое оборудование, и нецелевое использование помещений с газоиспользующим оборудованием.