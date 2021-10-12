За нарушение масочного режима в Беларуси могут ввести административную ответственность – Минздрав

Новости Беларуси. Минздрав напоминает о соблюдении масочного режима и правил дистанцирования. Требования обязательны с 9 октября в связи со складывающейся эпидобстановкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заболеваемость острыми респираторными инфекциями растет уже несколько недель.

12 октября в Беларуси очередной антирекорд по новым случаям COVID-19 – более двух тысяч.

Медики настаивают на вакцинации. В Беларуси почти два с половиной миллиона человек получили первую дозу вакцины. Пока этого мало для коллективного иммунитета, на который рассчитывают вирусологи. Только в этом случае вирус может потерять силу и стать сезонным заболеванием. Сделать прививку можно в любой поликлинике или больнице, пункты вакцинации организованы в торговых центрах и даже в метро.

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