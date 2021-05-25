За каждым лагерем будет закреплён свой участковый инспектор. Зачем проводят акцию «Забота» в школах и что там будет?

Последний звонок, а это значит – не за горами долгожданные каникулы. Когда позаботиться о безопасности школьника в период летнего «отпуска» возможности нет, на помощь родителям приходят педагоги. Ежегодно по всей стране на базе учреждений образования открываются десятки спортивно-оздоровительных лагерей.

Елена Полоневич, директор школы № 76:

Оздоровление начинается у нас с первого июня. У нас будет на нашей базе школьный лагерь «Солнышко» для начальной и средней школы. Плюс еще у нас идет экзаменационная кампания, идут занятия в 10 классе. Они будут посещать много мероприятий в музеях, кинотеатрах, бассейне, планетарии.

Развлекая, обучай. С целью сделать времяпрепровождение школьников не только веселым, но и познавательным на республиканском уровне общими усилиями учителей и сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних была создана специальная программа «Забота», направленная на контроль и организацию досуга ребят. Так, например, за каждым лагерем будет закреплен свой участковый инспектор.

Татьяна Зинькевич, майор милиции, начальник ИДН МОБ Советского РУВД г. Минска:

В рамках проведения данной акции организовывается масса спортивных, развлекательных мероприятий, квестов, которые организовывает как ИДН, так и администрация района. С представителями ГАИ, инспекторами ИДН в школьных лагерях будут проводиться выступления с разъяснением правил поведения на дороге.

Отдельное место уделят правилам управления велосипедами, электрическими самокатами и гироскутерами. Не забудут и о повышении правового уровня ребят. Татьяна Зинькевич:

Перед началом летних каникул участковыми инспекторами ИДН будут посещены родительские собрания, где родителям будет указано на усиление контроля за своими детьми, также родителям будет разъяснена ответственность за невыполнение обязанностей по воспитанию.