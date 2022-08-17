За что на самом деле умирают украинцы на фронте и почему нет мирных переговоров? Рассказал Андрей Лазуткин

Введенный против России режим санкций не позволяет ремонтировать европейские газопроводы и поддерживать их полную загрузку. В перспективе это означает не только дефицит газа в ЕС, но и масштабный кризис европейской промышленности. О том, как и для чего ведется современная газовая война, расскажет Андрей Лазуткин в авторской рубрике «Занимательная политология» программы Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

Любой газопровод – это не просто труба. Газ поступает за счет сжатия, которое обеспечивают станции компрессии. А на них стоят огромные газотурбинные двигатели. Вот они, по сути, и качают газ. Такое оборудование производят на Западе, понятно, оно имеет свой ресурс, а главное – ремонтировать его может только производитель. Поэтому когда одна из турбин «Северного потока» отходила свой срок, ее отправили на ремонт в Канаду на завод-изготовитель, чем тут же воспользовались американцы и начали тормозить транспортировку турбины через Канаду, Германию и Финляндию. В компании «Сименс», которая отвечает за ремонт, сообщили, что не видят связи между турбиной и сокращением поставок газа в Европу. Конечно, немецкие инженеры не дураки, связь там прямая, но они не хотят, чтобы на «Сименс» повесили убытки за простой газопровода. По договору именно «Сименс» обеспечивает ремонт оборудования. Ну а что сделали русские в ответ? Они тут же остановили вторую турбину на ремонт. И теперь «Северный поток-1» прокачивает только 20 % мощностей. Там осталась еще третья турбина такого же типа, она пока работает. Но в перспективе Россия может полностью остановить «Северный поток-1» из-за санкций. Тем более по договору все затраты на ремонт несет немецкая сторона. Санкции мешают ремонту – так это ваши проблемы. Чего добивается Россия? А это уже звучит прямым текстом.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

«Северный поток-2», который полностью готов к тому, чтобы компенсировать нужды, чтобы удовлетворить нужды Европы в этом виде топлива, просто закрыт по сугубо политическим причинам. Хотя все инвестиции, которые были сделаны в этот мегапроект, были сделаны в полном соответствии с евросоюзовским законодательством. Однако как только это все уже было готово к функционированию, Еврокомиссия задним числом приняла нормативы, которые до сих пор используются для торможения этого важнейшего для энергобезопасности Европы газопровода.

Андрей Лазуткин:

Здесь Лавров намекает, что Германии надо запускать «Северный поток-2», который заморозили за день до начала операции в Украине. В самой Германии по этому поводу идут споры. Министр экономики ФРГ прямо сказал, что запуск «Северного потока-2» будет поражением ФРГ. А то, что вам нечем топить дома зимой, это, видимо, поражением не будет. Но есть еще и другие, советские газопроводы. Один проходит по Беларуси, а второй по Украине. Вот они на карте.

Андрей Лазуткин:

Но поскольку на белорусском направлении газ закупала Польша, прокачка через нас была остановлена, а Польша теперь покупает газ в Германии и дороже. Не по контракту, а по рыночной цене. И в Польше тоже ожидают проблемы зимой. Там люди собирают ветки по лесам, чтобы топиться твердым топливом – в сельской местности в основном у всех котлы, а импортный уголь подорожал в четыре раза. И это не какая-то белорусская пропаганда – вот сюжет Euronews на эту тему. Кристина Лисицкая отапливает свой дом угольной печью, но ее беспокоит пока не наличие сырья, а его цена.

Кристина Лисицкая:

Год назад я покупала уголь за 700 злотых (146 евро), потом за 1 000 злотых (210 евро). Но сейчас цена взлетела до 2 000 злотых (420 евро), такой высокой она никогда еще не была. Никогда. Если бы я была пенсионеркой, то вся моя пенсия уходила бы на тонну угля. И что дальше? Как бы я жила? Ведь есть и другие затраты. А тонны угля мне мало. На зимний сезон мне нужно 2,5 тонны. А это 4 000 злотых – 837 евро. Это очень большие деньги.

Андрей Лазуткин:

С Украиной еще интереснее. Хотя они кричат, что воюют с Путиным, Украина официально не объявила войну, чтобы сохранить прокачку газа и получать деньги за транзит. Сегодня одну станцию они уже не контролируют, она перешла под контроль ЛНР, но вторая ветка вполне работает. Если интерес Украины понятен – получать деньги в условиях войны, то почему Россия не остановит прокачку газа? Здесь может быть два варианта. Либо Путину надо показать, что Россия – самый надежный партнер Германии по газу, надежнее, чем Штаты, и может прокачивать газ в условиях военной операции. Второй вариант – видимо, если в Киеве придет другая власть, надо сохранить рычаг давления на нее с помощью газопровода. Хотя нам это не особо понятно. Если вы хотите запустить «Северный поток-2», надо останавливать все другие ветки, включая украинскую, чтобы у Европы не было выхода. Но, видимо, риск очень большой: можно потерять все деньги из Европы и не получить вообще ничего. Ну а что делает Евросоюз в условиях нехватки газа? Путин по этому поводу пошутил.

Владимир Путин, президент России:

Сделали ставку на нетрадиционные. Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений. Вот и в области энергетики решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия. Зима оказалась длинной. Ветра не было. Вот и все.

Андрей Лазуткин:

В Германии еще есть проекты, как получать газ из мусора и навоза. Но на самом деле в Европе все-таки пошли традиционным путем и начали закупать уголь в Казахстане. Это к вопросу, а почему Казахстан так слабо поддерживает спецоперацию. В основе всего лежат деньги. Ну а кроме угля, в зимний период предлагают закупать газ танкерами. Но оказалось, что в немецком торговом флоте нет танкеров, которые могут перевозить СПГ, их надо арендовать, а еще нужны специальные платформы, где эти танкеры будут разгружать. Ничего этого пока нет, поэтому общество реально готовят к дефициту газа. Отсюда эти плакаты: мойтесь только в определенных местах, живите в одной комнате, собирайте несколько семей в одном доме. Но главная мера экономии – планируют понизить температуру при отоплении, для чего коммунальщикам законодательно снижают стандарты. Пока озвучен вариант +18 градусов днем и +16 градусов ночью. И это не вы сами закручиваете батарею, а вам в теплосеть подают носитель, чтобы дома было +16. По грубому расчету, каждый лишний градус требует примерно 6 % энергозатрат. То есть немцы снижают температуру по стране на 2,5 градуса и получают те самые 15 % экономии газа, которых не хватает по запасам. Ну а поскольку в Европе дефицит, это повышает цены на газ и в Азии. То есть Штаты убивают двух зайцев – они отрезают Германию от России и при этом держат высокие цены для продажи своего СПГ на рынке, чтобы он окупался. Его же надо везти через полмира.