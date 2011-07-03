З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение

На парад 3 июля к стеле «Минск — город-герой» прибыл глава государства. Александр Лукашенко приветствовал тысячи людей, которые пришли на праздник.
Движение транспорта по ряду улиц Минска сегодня ограничено. С 7.00 и до окончания мероприятий закрыто движение по проспекту Победителей от улицы Ленина до Орловской, а до 12.00 — по проспекту Машерова от Красной до Тимирязева.
Праздничные мероприятия в нашей стране прошли в ночь на 3 июля. Одна из самых торжественных церемоний главного государственного праздника — возложение к вечному огню на площади Победы в Минске — прошла накануне поздно вечером.
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