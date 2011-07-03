З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение

3 июля в Минске будут перекрыты проспекты Победителей и Машерова и улицы Тимирязева, Орловская и Сурганова

Движение транспорта по ряду улиц Минска сегодня ограничено. С 7.00 и до окончания мероприятий закрыто движение по проспекту Победителей от улицы Ленина до Орловской, а до 12.00 — по проспекту Машерова от Красной до Тимирязева.