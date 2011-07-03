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З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение

03 июля 2011 12:19
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З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-1

З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-3

З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-5

З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-7

З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-9

З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-11

З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-13

З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-15

З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-17

З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-19

З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-21

З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-23

З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-25

З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-27

З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-29

З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-31

З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-33

З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-35

З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-37

З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-39

З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-41

З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-43

З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-45

З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-47

З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-49

З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-51

З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-53

З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-55

З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-57

З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-59

З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-61

З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-63

З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-65

З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-67

З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-69

З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-71

З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-73

З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-75

З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-77

З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-79

З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-81

З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-83

З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-85

З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-87

З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-89

З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-91

З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-93

З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-95

З июля в Минске Беларусь показала свое вооружение-97

# общество # Фотофакт # Белоруссия

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