Юрий Островский, заведующий лабораторией хирургии сердца РНПЦ кардиологии на СТВ

Какое количество операций Вы провели на сердце? Если такой подсчет имеется. Парашютисты прыгают, считают свои прыжки. А у кардиохирургов имеется такой подсчет?

Юрий Островский, заведующий лабораторией хирургии сердца РНПЦ кардиологии, академик НАН Республики Беларусь:

Безусловно, точный подсчёт не ведется, можно говорить о приблизительных цифрах. Я в кардиохирургии с 1978 года. Порядком, 15 тыс. операций проводится...

А сколько было сделано трансплантаций за это время?

Юрий Островский, заведующий лабораторией хирургии сердца РНПЦ кардиологии, академик НАН Республики Беларусь:

На сегодняшний момент - 180.

В феврале 2009 года Вы первый в нашей стране пересадили донорское сердце. Можете вспомнить тот день: какие чувства и эмоции у Вас были?

Юрий Островский, заведующий лабораторией хирургии сердца РНПЦ кардиологии, академик НАН Республики Беларусь:

В принципе, мы к этому дню были давным-давно готовы. До этого были две такие попытки, но как-то просто не получалось совпадение донора. А тогда… Операция шла ночью. Собраны были очень серьёзно. Уверенность была практически полная. К утру мы операцию закончили. Пациентка была прооперирована. Все было хорошо.

Что сейчас в Беларуси происходит с кардиохирургией и трансплантологией?

Юрий Островский, заведующий лабораторией хирургии сердца РНПЦ кардиологии, академик НАН Республики Беларусь:

Что касается кардиохирургии, то, конечно, движение вперёд есть, технологии становятся всё сильнее, совершенствуются. Уменьшаются операционные травмы. Уменьшается глубина разрезов. Поэтому говорить о том, что было 10 лет назад, сейчас не приходится.

Что касается трансплантации сердца, то если раньше эти операции выполняла только одна бригада, то сейчас есть четыре бригады, которые работают. Это, конечно, сильная нагрузка на основных хирургов, но результаты совершенно не отличаются и не зависят от того, какая бригада оперирует. Результаты, безусловно, соответствуют результатам европейским.